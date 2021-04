“MUCHOS ESTÁN VIENDO ESTE AÑO COMO UN PUENTE POLÍTICO”: Reta Issac Janix a candidatos a la alcaldía de Benito Juárez a firmar compromiso notarial para permanecer en el cargo los 3 años

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez del Partido Fuerza por México, Issac Janix, dio a conocer que firmó su primer compromiso ante notario publico para mantenerse los tres años en la administración municipal si el voto lo favorece el próximo 6 de junio.

En conferencia de prensa convocó a sus contrincantes a hacer este compromiso luego de señalar que hay candidatas que están haciendo campaña con miras a la gubernatura, pero sobre todo haciendo compromisos que no han podido cumplir en dos años y medio que se han mantenido en el cargo.



“Es importante que los candidatos y candidatas hagan este ejercicio porque muchos ya están pensando en la gubernatura del 202, muchos están viendo este año como un puente político para fines personales o de sus partidos y no viendo por los intereses de los benitojuarenses, no podemos estar en la calle firmando compromisos como algunas candidatas diciendo que vamos a cambiar eso y lo otro si durante 2 años y medio no lo hicieron y sobre todo están planeando lo que van a hacer para el 2022”, señaló.

Dijo que de no firmar este documento prácticamente los candidatos estarían haciendo compromisos que no van a cumplir, cuando intereses son otros, por lo que espera que se sumen e incluso comprometió parte de sus prerrogativas para aquellos que no tengan recursos para pagar este acuerdo notariado.

Dijo que los benitojuarenses merecen un presidente de tiempo completo, por eso si el voto lo favorece hace este compromiso ante Notario Público; así que por ello se atreve a lanzar el reto a los demás contrincantes, sin mencionar nombres hizo alusión que los que ya estuvieron en un cargo de elección popular no le han cumplido a la población.

“Yo no voy a ser una persona que como se vio beneficiado con la elección en Cancún, diga que voy por la gubernatura, porque ya tengo la mitad de los votos, eso sería mentirle a la gente, utilizarlo como un puente, pues a penas yo gane la presidencia, me vaya a la gubernatura. Todo lo que dije en una campaña sería una mentira, queremos que la gente que está participando le hable directo a la ciudadanía. Quien quiera ser transparente, que firme este compromiso”, enfatizó.



Al hacer un balance de sus actividades de campaña de esta semana dijo, que el tema de inseguridad es la principal preocupación de los benitojuarenses.

“Los niveles de inseguridad que estamos viviendo son históricamente negativos, es increíble como esta semana hasta carro bombas tenemos, feminicidios, ejecutados, robos en casa habitación, robos en comercios, robos a transeúntes, es increíble como se atreven a pedirnos de nuevo el voto cuando no han cumplido su trabajo a cabalidad”, abundó.

A pregunta expresa sobre la “guerra sucia” en redes sociales, explicó que no le extraña que se utilice el recurso público para pagar ese tipo de campaña en internet, pero que por ahora no ocupará su tiempo en responder a esos ataques.

1 of 3

ACLARA DUDAS

En cuanto a su relación con Aníbal Solís, no negó conocerlo, pero esta contienda está centrada en la guerra sucia, si fuese cierto, pues ya tuviese denuncias en la Fiscalía General de la República, una cosa es conocer a una persona y otra es trabajar con ella; “hay gente que conocemos, si hay algo contra él, pues ya estuviese en la cárcel”.

Argumentó que esta guerra obedece al avance que tiene en las preferencias electorales, pues la gente no es tonta, no cae en los juegos de la guerra sucia, aunque sacar a la corrupción del partido Verde disfrazada de Morena, pues no será fácil.

En cuanto a la impugnación que interpuso el Partido de la Revolución Democrática, aclaró que contiende por un partido, que no busca la reelección a la regiduría, sino a la presidencia municipal por Fuerza por México, así que está confiado en el trabajo que los abogados harán pues hay una mala interpretación de la ley electoral por parte del PRD. (Noticaribe)