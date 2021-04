Renuncian dos a la planilla de Movimiento Ciudadano en Cozumel; anticipan más bajas

COZUMEL, MX.- “En los próximos días habrá más personas de mi Cabildo que se bajarán”, aseguró este día Francisco Aguilar Sierra, candidato a la presidencia municipal de Cozumel por el partido Movimiento Ciudadano, en reacción a la renuncia de Manuela de Jesús Burgos Esquivel y Fernanda Lira Hermida como candidata a regidoras de su planilla.

Explicó que ambas se salieron del proyecto porque no se cumplieron sus peticiones. No especificó cuáles, pero dejó entrever que fue por dinero.

“Se están bajando por cuestiones de que no hay apoyo, no hay lo que ellas me piden, que Dios las bendiga y les vaya bien donde están y espero que consigan y que les den lo que no consiguieron aquí con nosotros”, manifestó.

Por su parte, Leticia Sosa, presidenta del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), apuntó que ambas ciudadanas no dijeron el motivo de sus renuncias.

“Realmente no se señala ningún motivo en particular, son temas personales en el cual ellos deciden renunciar”, expresó.

“Ahora se harán las sustituciones correspondientes, ellos tendrán que ahora sí promover sus propuestas y en su momento en el Consejo General sesionará para determinar la sustitución de los candidatos”, explicó.

Estas dos ahora ex candidatas ya se han unido a la campaña de Juanita Alonso, candidata de Morena, incluso, participan en sus caminatas. (Agencia SIM)