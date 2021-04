SE MANIFIESTAN MORENISTAS EN CANCÚN: Exigen transparencia en el proceso de selección de candidatos

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Los militantes y simpatizantes de Morena realizaron una protesta para exigir a la dirigencia nacional transparentar el proceso de selección de candidatos y desconocieron a Oscar Cantón Zetina, como delegado regional, no obstante advirtieron que el partido perderá los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres, como resultado de las imposiciones.

En el marco de la quinta asamblea informativa, los militantes y simpatizantes de Morena, celebraron el fallo de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes confirmaron que en Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres, no existieron encuestas para la selección de candidatos a presidentes municipales.

“Con dicha resolución queda claro que Morena no es de unos cuantos y que al pueblo no se le puede imponer candidatos, existen instrumentos legales para la selección de candidatos”, señaló el militante Eric Sánchez, quien pidió que se respeten los resultados de las encuestas serias, de la opinión pública.

“Insistimos en que la selección de candidatos no se respetó la convocatoria emitida por el partido y que defenderemos los derechos políticos electorales que representan los ideales la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador”, abundó.

Ahí mismo desconocieron a Óscar Cantón Zetina, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) porque viola los estatutos de Morena, al ser candidatos a diputado plurinacional y sustentándose como dirigente.

“Queremos advertir que ya no es delegado del CEN, de Morena y no está facultado para emitir declaraciones, viola los estatuto de Morena al ser inscrito como candidato a diputado plurinominal de la tercera circunscripción y no separarse con anticipación de su cargo como delegado”, expuso.

Esto luego de que emitiera un comunicado afirmando que las candidaturas son ‘intocadas’, derivado del fallo de la sala regional de Xalapa.

“Óscar Cantón viola los postulados Lopezobradorista, no mentir, no robar y no traicionar, al afirmar en una entrevista telefónica el 9 de marzo que se llevó a cabo una encuesta para elegir candidatos de Morena de la presidencia municipal de Benito Juárez del desmintiéndolo la Comisión Nacional de honor y Justicia al resolver que uno hubo tales encuestas”, afirmó.

Finalmente, solicitaron a la dirigencia nacional no permitir la intromisión de personas que no conocen la situación del estado, sobre todo cuando este personaje proviene del viejo régimen del Partido Verde Ecologista, al ser su abanderado en el Estado de Tabasco en el 2018. (Noticaribe)