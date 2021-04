“Vamos a ganar, pero no se queda ahí, Cancún necesita que se haga justicia”: Jánix

CANCÚN, MX.- El candidato a la alcaldía de Benito Juárez, por el partido Fuerza por México, Isaac Jánix Alanís, aseveró la mañana de este sábado que en caso de ganar la presidencia municipal no quedarán impunes los actos de corrupción que se descubran en el proceso de entrega-recepción, sino que se hará justicia.

“Tenemos que hacer las investigaciones pertinentes, vamos a ganar pero no se queda ahí, Cancún necesita también que se haga justicia Y que devuelvan el dinero que nos roban, entonces definitivamente si es necesario realizar las auditorías pues entonces las vamos a hacer, créanme que esa entrega-recepción no será nada fácil, por qué es mucho dinero el que nos vemos ni en las calles ni en las avenida, pero sobretodo en el tema de inseguridad, falta de servicios público, todos esos problemas es porque no se han destinado los dineros adonde se deben llevar”, Sentenció.

Finalmente aseguro que con el dinero que le entreguen al partido político como parte de las prerrogativas harán trabajo de obra pública, sobre todo en algunas de las colonias irregulares.

Por otra parte, dijo que no le interesan los problemas que tengan otros partidos políticos como los que están de moda, pero afirma que es una falta de respeto que a estas alturas de la campaña aún no tengan definido a sus candidatos, pues los conflictos entre el partido verde y (Morena) continúan dando de qué hablar.

“Tienes muchos problemas los partidos políticos como Morena y el Verde, es una tristeza que a estas alturas de la campaña no sepan quién va o no va, es una falta de respeto para todos los benitojuarenses el que no sean claros con sus estatutos, soy muy respetuoso, no me meto, a mi en lo particular no me interesa, lo que yo quiero seguir tocando corazones, caminando las colonias y seguir llevando la propuesta que tenemos que creo que va a ser la efectiva para cambiar Cancún”, aseguró el regidor con licencia. (Elección 2021)