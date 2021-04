“AQUÍ INICIA LA RECUPERACIÓN”: Con estrictas medidas de bioseguridad y pruebas rápidas contra el COVID-19, arrancó en Cancún la Cumbre Mundial de Turismo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Este domingo arrancó la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en Cancún, con importantes medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagios entre sus más de 600 asistentes que se concentrarán en el hotel Moon Palace hasta el próximo 27 de abril en donde los máximos líderes de este sector analizarán las diferentes estrategias y retos de la industria turística para generar la plataforma y avanzar en una nueva forma de hacer turismo.

Este encuentro global será el primer evento presencial después de 10 meses de restricciones en la industria por motivo de la pandemia de COVID-19, y debido a su trascendencia e importancia que representa el organismo internacionalmente, será parteaguas en la recuperación del sector y prueba para reanudar los eventos masivos.

Previo a su realización se han establecido las medidas estrictas de bioseguridad desde un previo registro, la llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, así como en el traslado al Moon Palace Arena Centro de Convenciones, dentro de Moon Palace Golf & Spa Resort, sede del evento internacional, para culminar con una prueba de antígeno Covid-19 proporcionada por el Gobierno del Estado, sin costo, obligatoria para todas las personas que asistan al evento, incluidas aquellas que han recibido la vacuna o que han sido diagnosticadas con Covid y se han recuperado.

Aun si el resultado de la prueba es negativo, los participantes aún deberán seguir las medidas sanitarias durante todo el desarrollo del evento, mientras en que en caso de que resulte POSITIVO, se aplicarán los protocolos correspondientes, ha señalado la organización del World Travel & Tourism Council (WTTC).

Los trabajos iniciaron desde muy temprano con un encuentro entre el secretario de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués y su homólogo en España Fernando Valdés Verelst; quienes discutieron la relación bilateral y el turismo internacional y en transcurso del día se llevará acabo la reunión oficial de la Asociación de Secretario de Turismo (Asetur), y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con la presencia del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien presidirá la Comisión de Turismo en lugar de Carlos Mendoza Davis, mandatario saliente de Baja California Sur.

Cabe destacar que dentro del marco de la XX Cumbre Mundial del WTTC, Dan Richards, director ejecutivo de Global Rescue, reveló los resultados nunca antes publicados de la encuesta sobre seguridad y sentimiento de los viajeros.

“La encuesta de seguridad y sentimiento de los viajeros internacionales más reciente de Global Rescue pregunta a los viajeros internacionales más experimentados del mundo cuáles son sus actitudes y comportamientos en la planificación de viajes a más de un año de la pandemia de COVID-19. Estos resultados nunca antes publicados son un indicador importante para todos en la industria de viajes, especialmente en el contexto de encuestas similares que realizamos durante el año pasado”, dijo Dan Richards, CEO de Global Rescue, miembro de WTTC y miembro de la Junta Asesora de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Con los nuevos desarrollos en la pandemia de coronavirus, la empresa miembro del WTTC Global Rescue ha desplegado equipos médicos y de seguridad avanzada en Cancún y estará en el lugar para el evento para brindar acceso a sus servicios de respuesta, gestión de crisis y riesgo de viaje líderes en la industria si surge la necesidad.

Global Rescue es el proveedor líder mundial de servicios médicos, de seguridad, de evacuación y de gestión de riesgos de viajes para empresas, gobiernos e individuos. Fundada en 2004, Global Rescue tiene relaciones exclusivas con la División de Operaciones Especiales de Medicina de Emergencia de Johns Hopkins y Elite Medical Group. Global Rescue brinda los mejores servicios de su clase que identifican, monitorean y responden a las crisis médicas y de seguridad de los clientes.

Es de recordar que la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo a celebrarse en Cancún, el primer destino en América en recibir el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp), respaldado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y otorgado a los destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares para garantizar la higiene de establecimientos y proteger la salud de los viajeros, prevé una asistencia más de 600 delegados de empresas del sector turístico a nivel mundial.

En tanto que, pronostica 30 mil personas como espectadores a distancia de más de 100 oradores provenientes de Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Grecia y Arabia Saudita, así como de directores generales de las principales empresas turísticas.

El evento contará con la aportación de Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz en 2016, así como de directores generales de empresas como Hilton, Marriot, Meliá e Internova, entre muchas otras.

Este año el lema de la Cumbre Mundial del WTTC es “Uniting the World for Recovery” (Unir al mundo para la recuperación) y se presentarán diversas iniciativas en materia de sustentabilidad, agenda digital, impacto social y empoderamiento de la mujer en el sector (Women in Global Travel), con gran impacto de equidad de género.

“AQUÍ INICIA LA RECUPERACIÓN”

Esta es la primera vez que este evento se realiza en México, y su presidenta, Gloria Guevera Manzo, destacó en su mensaje que “aquí inicia la recuperación”.

En su discurso inaugural, la ex secretaria de Turismo de México afirmó que en 2019 el turismo contribuyó con el 10.4% del Producto Interno Bruto mundial, pero en 2020, a causa de la pandemia, esta cifra cayó en un 49%, generando una pérdida de 62 millones de empleos. Esta caída fue 18 peor que la crisis económica de 2008, recordó.

“Este evento es la plataforma mundial para la recuperación”, declaró, al destacar que esta cumbre es muestra de que ya se pueden efectuar este tipo de encuentros, con todos los protocolos sanitarios, y que el turismo puede convivir con una pandemia.

“Hemos visto una gran confianza en Cancún, al ver la gran participación en esta cumbre”, añadió.

Entrevistada posteriormente, la presidenta del WTTC indicó que Cancún ha dado ejemplo a nivel mundial, al ser el primer destino en recibir el sello “Safe Travel” que hoy ya ha sido extendido a 270 otros destinos en el planeta. Ahora, al tener el primer evento internacional después de la pandemia, muestra otra vez estar un paso adelante del resto.

Por su parte, en su mensaje de bienvenida, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que se trabajó de manera conjunta durante varios meses en la organización de este importante evento, el que es especialmente crucial llevarlo a cabo, en momentos en que el sector turístico ha sufrido tanto daño y por tanto tiene más necesidades para lograr su recuperación.

“Esta cumbre nos permite el diálogo, encontrar nuevas formas de llevar el turismo por todo el mundo de forma adecuada, incluso con este virus”, mencionó. (Noticaribe)