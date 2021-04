El PVEM no se subirá a la ‘guerra sucia’, responde dirigente nacional de este partido a los señalamientos contra sus dirigentes en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Durante su visita a Cancún en respaldo a los candidatos de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, la dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, dejó en claro que no responderán a la guerra sucia que enfrentan los militantes en Quintana Roo, no obstante, aseguró que no tendrá repercusión en las elecciones las voces morenistas que rechazan la alianza.

Lo anterior, luego de que dirigente, diputados y militantes del PVEM han sido señalados de formar parte del “Cartel del despojo” en la entidad, derivado de una investigación periodística y dijo que serán las autoridades correspondientes las que determinarán la responsabilidad o no de los militantes.

Mientras tanto, aseguro que el partido continúa trabajando fuertemente para ganar las elecciones el próximo 6 de julio.

“En campaña siempre hay guerra sucia, el Partido Verde no se sube a ella y no vamos a dar declaraciones en contra de nadie; al contrario, y eso es muy importante, que sean las autoridades quienes decidan y nosotros respetamos de acuerdo a lo que se tenga que dar en este tipo de investigaciones”, afirmó.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco del mitin político al que convocaron este domingo en el deportivo ‘Toro Valenzuela’ que concentró a centenares de militantes y simpatizantes de este partido sin importar las recomendaciones sanitarias para evitar riesgo de contagios de coronavirus.

Añadió a que a casi un mes de campaña de sus candidatos a diputados federales y gobernadores, el Partido Verde en las 15 gubernaturas tiene amplias posibilidades de triunfo en San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Querétaro y Chihuahua. (Noticaribe)