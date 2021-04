Piden isleños al Ayuntamiento que detenga obras en ‘El Garrafón’

ISLA MUJERES, MX.- Más de mil firmas fueron recopiladas el domingo por parte de los ciudadanos de Isla Mujeres que se oponen a la construcción de una obra en el mirador en el área conocida como “El Garrafón” y que fue autorizada por el gobierno municipal que encabezó Juan Carrillo Soberanis.

Aunque la administración que encabezó el ahora candidato a diputado federal de Morena-PVEM-PT-MAS por el Distrito 01, negó en todo momento haber autorizado ninguna licencia de construcción en el área, hoy ciudadanos y conservadores del medio ambiente demostraron que las obras están en marcha, por eso colocaron una mesa de recepción de firmas para rechazar la construcción y lograron juntar más de mil firmas durante todo el día.

Al respecto, el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Nivardo Fernández Martínez, esclareció que el Ayuntamiento no ha emitido ninguna licencia de construcción para este espacio ubicado en la avenida Perimetral Poniente, eso sí, esta es una propiedad particular y que la administración actual no ha expedido algún documento en el que se permita a los propietarios la edificación de una obra, pero que continuará trabajando de acuerdo con la reglamentación en materia de desarrollo urbano para no dañar a isleños, visitantes y empresarios.

La manifestación fue pacífica, para exigir que detengan la obra para no dañar la imagen que tiene “el Mirador”, en taxi, en carritos de golf, en bicicleta y hasta caminando llegaron las personas para decir “no a la modificación del Garrafón”. (AGENCIA SIM)