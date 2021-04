Consejero nacional de seguridad defiende permanencia de Mando Único en QR y pide a candidatos que más de 400 escoltas sean reincorporados a la policía

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Defiende el consejero nacional de Seguridad Publica, James Tobin Cunningham, la permanencia del mando único en los 11 municipios de Quintana Roo y pide a los candidatos a presidentes municipales, que de llegar al poder se reincorpore a los escoltas que están asignados a funcionarios y personas que no participan en el gobierno y se calcula que son más de 400 elementos que podrían fortalecer a la policía de Quintana Roo.

Lo anterior, luego de conocer que algunos candidatos se han pronunciado por desaparecer el mando único, situación que, dijo, sería preocupante porque en los municipios donde no hay Mando Único como el caso de Tulum, los resultados no han sido tan buenos y se ubica como el municipio que mayor violencia está registrando.

“Ahora estamos viendo que en esos municipios donde no hubo esas firmas de mando único, están teniendo ciertos problemas”, afirmó.

Añadió que una de las principales propuestas que también están planteando a los presidentes municipales, que los que lleguen al poder se comprometan a retirar a los escoltas a funcionarios y personas que no son parte del gobierno y que no la necesitan.

“Que les quiten a las escoltas a personas que no las necesitan tener, hay muchos funcionarios y muchas personas que ni siquiera participan en el gobierno que tienen escoltas, estamos hablando de más de 400 escoltas, esos 400 que se reincorporen”, enfatizó

Agregó que otro tema que les preocupa y que están proponiendo a los candidatos, es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) que debe ser invertido al tema de seguridad, porque si bien algunos manifiestan su preocupación por la inseguridad, pero no explican que están dispuestos a invertir.

Recomendó a los candidatos que, si van a tomar el tema de la seguridad como estandarte de campaña, que tengan el pleno conocimiento de todo lo que hay detrás de esto, y no solo basarse en el discurso.

“No nada más venir y decir que todo está mal y qué mal se están haciendo la cosas, etc, etc. Sino que los indicadores que nos rigen que hoy no los mejores, pero son los que tendrían que conocer todos los candidatos antes de hablar del tema”, enfatizó

Finalmente, dijo que se está viviendo un momento político muy complejo y durante estas elecciones se ha visto un incremento sustancial de hechos delictivos en todo el país, y reconoció que les preocupa que esto se siga dando con un efecto que pudiera ser totalmente adverso en la decisión de los ciudadanos y inhiba el voto el próximo 6 de junio. (Noticaribe)