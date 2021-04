Gobierno estatal quiere imponer a comisionada del Idaipqroo, denuncia Roberto Erales

CHETUMAL, MX.- La tardanza, desde finales del año pasado, para que el Congreso del Estado eliga y designe a la nueva comisionada o comisionado del Instituto del Acceso a la Información y Protección de Datos de Quintana Roo (Idaipqroo) se debe a los intentos del Gobierno del Estado de imponer a un “funcionario a modo”, lo que impide la formación de un consenso, aseveró hoy el diputado del Partido del Trabajo, Roberto Erales Jiménez.

“Es una tradición que el gobierno en turno quiere imponer a la persona que defenderá sus intereses, pero vivimos tiempos distintos y la ciudadanía vigila mucho la actuación de los diputados de esta legislatura, que hemos cometido errores y que no podemos seguir haciéndolo”, declaró en entrevista.

El petista recalcó que nunca se había visto la participación de tantos profesionistas como en esta convocatoria, 42, de los que quedaron 37. Todos ellos merecen respeto y por tanto debe valorarse con justicia la decisión.

“La designación no puede ser porque un clan no dijo, ¡si esto no es una bolsa de trabajo para los amigos!”, criticó.

En la sesión de ayer, la designación de la comisionada del Idaipqroo fue retirada de la orden del día, luego que en dos votaciones recibiera solo 16 de los 18 votos requeridos Magda Lozano Ocman, ex secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, y pareja sentimental del diputado Carlos Hernández Blanco.

Al respecto, Roberto Erales comentó que al existir ya dos intentos y no ser favorecida, la legislatura ya no puede “hacer el ridículo” otra vez, sino que toca analizar el perfil, en fecha todavía por definirse.

Es de destacar que en junio concluye el periodo de otro consejero, por lo que quedarían dos vacantes, en caso de no llegar a un consenso.

“Es preferible tardarnos a imponer a cualquier persona; debe llegar alguien que cubra el perfil”, enfatizó el legislador. (Agencia SIM)