INE y TEPJF buscan subvertir el orden legal acusa AMLO, tras cancelación de candidaturas a Salgado y Morón

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, fue un “exceso antidemocrático”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó animalpolitico.com.

“Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo, además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda”, dijo en su conferencia matutina.

Este martes, el Tribunal Electoral canceló las candidaturas de los dos aspirantes de Morena, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. Esta resolución ratificó la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) hace algunas semanas.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña de un caso de 14 mil pesos, lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen al precandidato de Guerrero, se les cancele su registro”, reclamó el mandatario.

Agregó que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal “actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos como otros vienen del antiguo régimen antidemocrático”.

López Obrador pidió a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán que no se desanimen ni exalten, pues “en la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación”.

“A pesar de este agravio yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito, desmoralizarnos, desanimarnos”, comentó López Obrador.

El mandatario dijo que se debe respetar el veredicto del Tribunal Electoral y no caer en la provocación, sustituir a los candidatos y seguir con la contienda electoral.

“Debe respetarse el veredicto, la sentencia porque tenemos que apostar a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad”, dijo. (Fuente: animalpolitico.com)