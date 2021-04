Mujeres de California viajan a Tijuana para cirugía estética… Una muere y dos más sufren secuelas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Una mujer de Long Beach, California, que decidió viajar el pasado enero a Tijuana para hacerse una cirugía plástica murió en la mesa de operaciones; además, la amiga que la acompañaba también sufrió severo daño físico luego de ser intervenida en la misma clínica cosmética ubicada en dicha ciudad, publicó La Opinión.

El trágico caso enciende las alertas para que las personas que cruzan la frontera desde California buscando ahorrar dinero se aseguren de que los doctores que las atienden en México demuestren que son confiables antes de exponerse a las cirugías plásticas. Al menos esa es la intención de la familia de Keuana Weaver, quien murió a los 38 años en una clínica llamada Art Siluette Aesthetic Surgery el 29 de enero.

La madre de Weaver le dijo a ABC7 que su hija oficialmente no fue pronunciada muerta en México. “Ellos trataron a mi hija como si fuera basura. Nadie me ha llamado todavía para decir: ‘Oh, lo siento’. Nadie me ha contactado”, dijo Yolanda Weaver.

El diario The San Diego Union Tribune reportó que el hombre que operó a Weaver fue identificado como Jesús Manuel Báez López, quien no había respondido a ése u otros medios que han buscado alguna explicación. Pero según Tribune, el doctor ofreció a la familia reembolsar los 6 mil 700 dólares que pagó la fallecida mujer, quien era madre de dos hijos (13 y 1 años).

Keuana Weaver presuntamente murió por una encefalopatía hipóxico-isquémica, causada por la falta de oxigenación del sistema nervioso. Su amiga Kanisha Davis tuvo que ser llevada a emergencias tras regresar a California debido a una peligrosa hemorragia que estuvo cerca de costarle la vida. Estuvo internada por dos semanas.

Davis, quien más adelante también sufrió de deficiencia renal, reveló que inmediatamente después la cirugía en Tijuana no le hicieron exámenes de sangre, lo cual fue una señal de que algo estaba mal.

Una tercera mujer de California que no conocía a las otras dos pero que también fue operada en la misma clínica el 29 de enero dijo que estuvo a punto de morir en Chula Vista debido a un shock séptico. Esmeralda Íñiguez indicó a Tribune que todavía tiene que ir al hospital para diálisis y que todo fue ocasionado porque el doctor de Tijuana le apretó demasiado los músculos abdominales, reduciendo gravemente el flujo de sangre.

Un experto entrevistado por el diario recomendó que las personas con planes de hacerse cirugía plástica en México confirmen las credenciales de los especialistas con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.

Báez López, el doctor de Weaver y las otras dos mujeres, hizo estudios de cirugía estética, pero no cuenta con la certificación como cirujano plástico. Existe una página de Facebook en la que se comparten malas experiencias tras operaciones de dicho especialista.

La demanda de cirugía cosmética se ha elevado en esta y otras regiones desde el inicio de la pandemia, en un fenómeno que ha sido bautizado por algunos como el “Zoom boom” según el cual a las personas no les gusta cómo se ven en Zoom u otras plataformas digitales. (Fuente: La Opinión)