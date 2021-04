Organismos autónomos retornarán a las Secretarías de Estado tras reforma administrativa, augura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los organismos autónomos representan mucho gasto y solo sirven para engañar, simular y cooptar gente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir en una reforma administrativa para que las funciones de estos órganos regresen a las Secretarías de Estado, publicó aristeguinoticias.com.

“Tienen trabajo los cercanos a los altos funcionarios públicos, a legisladores (…) cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos se inscriben cientos porque un buen sueldo, bien pagados, no hacen nada. ¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, ocho horas”, argumentó.

“O sea, es el desayuno, llegan a la oficina a las 10, tomar el café, antes era leer el periódico, pero ahora ya es el internet, dos, tres cosas, ya llegó la hora de la comida, ya no regresan; si regresan, una o dos horas. Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal”.

Lo anterior lo señaló luego de que fue cuestionado sobre el órgano autónomo que se creará en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dotar de autonomía e independencia a la empresa Internet para Todos, la cual con base a un acuerdo delineado en el Consejo de la CFE permitirá la adquisición de equipos en cualquier lugar del mundo, la contratación de personal especializado, que la CFE ponga a disposición de esta empresa los casi 100 mil kilómetros de fibra óptica para la conectividad y que no falte presupuesto.

“Hoy vamos a publicar el acuerdo que tomamos ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre este caso. Tenemos disponibles tres mil millones de pesos, se ha ido avanzando, pero necesitamos cumplir pronto con el compromiso”, dijo.

Asimismo, subrayó que la diferencia con otros organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), es que el este no será solo regulador, sino que será el encargado de que haya internet en el país.

“Por ejemplo, todo lo que era comunicaciones lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y crearon el Ifetel, autónomo, le dieron esa función al Ifetel, porque supuestamente así ya no iba a haber monopolios en la comunicación. Yo pregunto: ¿Ya no hay monopolios en la comunicación?”.

“Ya existía la Secretaría de la Función Pública, que antes era la Contraloría, para cuidar que no se desviaran los fondos públicos y existía desde hace tiempo la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados. Bueno, crearon el Instituto de la Transparencia, autónomo, cuando estas dependencias, tanto la del Ejecutivo como la del Legislativo, debieron atender todo lo relacionado con la transparencia, además todo el gobierno está obligado a transparentar los asuntos públicos, hacer cada vez más público lo público. Crearon este organismo. Les molesta mucho que yo recuerde de que apenas lo crearon y lo primero que hizo este organismo o este órgano colegiado fue declarar reservada la información de las condonaciones de impuestos que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox, fue su primera decisión importante, mantener en secreto la lista de los beneficiaros con las condonaciones de impuestos. Imagínense la contradicción, el instituto de la transparencia ocultando información”.

“Crearon también, esto vino aparejado de la Reforma Energética, crearon el instituto para la competencia, un instituto creado para proteger a las empresas particulares. Es el instituto que más amparos ha presentado en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica o de hidrocarburos o esta de los teléfonos, las tarjetas, este instituto es de los que más han presentado amparos. Entonces, es distinto. El planteamiento es: A ver, ¿por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial las que atiendan esto?, ¿por qué estos poderes, supuestamente autónomos, independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías?”, agregó. (Fuente: aristeguinoticias.com)