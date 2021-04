Presenta ex trabajador solicitud de juicio político contra presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo; una anterior fue interpuesta por grupos provida

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Una nueva solicitud de juicio político en contra del presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), Marco Antonio Toh Euan, fue interpuesta en la Décimo Sexta legislatura, ahora por un ex trabajador por acoso laboral, trato déspota, despido injustificado e “ insinuaciones directas de carácter personal”.

En su demanda de juicio político, entregada el 26 de abril, J. A. S. C explicó que el 17 de enero de 2017 fue contratado como capacitador en la Comisión de los Derechos Humanos y que, desde la designación de Toh Euan como presidente, los trabajadores viven un clima de violencia laboral, humillaciones y actos discriminatorios.

Explicó en su queja que en su caso se acentuaron los actos de acoso laboral el 15 de febrero de 2019 cuando d e manera verbal le notificaron que había sido comisionado a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos en Cancún y ante la negativa de aceptar su reubicación fue llamado alas oficinas del ombudsman, “quien me dijo que debía acceder a todo lo que él indicara por mi bien y permanencia en un tono de insinuación personal que me incómodo sobremanera, ya que no era la primera vez que realizaba ese tipo de comentarios y que si no me quedaba en Cancún podría viajar de manera continua con él con lo cual tendría beneficios laborales”.

Ante la negativa, por la afectación a su estabilidad personal, laboral y económica, le respondieron que “era mi decisión el no querer estar bien con él y que me atuviera a las consecuencias”.

J. A. S. C dijo que, como represalia, le redujeron el 50 por ciento del salario el 31 de mayo de 2019 y al pedir una explicación las represalias ya coso laboral se intensificaron hasta que el 30 de junio lo presionaron a firmar su renuncia y un documento en el cual se comprometía a no realizar ningún acto en contra del ombudsman ante su negativa a colaborar en sus insinuaciones de carácter personal.

Dijo que la plaza de capacitador fue entregada a una amiga del ombudsman.

En su solicitud de juicio político, el ahora ex trabajador pide ser recontratado en el puesto de donde fue despedido con argumentos de no querer acceder a las insinuaciones de carácter personal.

Cabe mencionar que la Comisión de Justicia de la Décimo Sexta legislatura también recibió una solicitud de juicio político contra el ombudsman interpuesto por representantes de grupos provida al considerar que actuó de manera parcial en la toma del Congreso por integrantes de la Red Feminista Quintanarroense. (Noticaribe)