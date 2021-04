SIN VERGÜENZA: Huerta acusa a la ‘mafia del poder’ de tenderle una trampa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Las acusaciones de abuso sexual contra menores fueron organizadas por “la mafia del poder”, aseguró este jueves Saúl Huerta, diputado de Morena, publicó El Financiero.

“Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido (Morena) y la Cuarta Transformación. Me sembraron, me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

Huerta reafirmó que no cometió ningún intento de abuso o violencia sexual contra algún menor de edad.

Sobre la acusación, el diputado cuestiona la narración hecha por el joven sobre el presunto abuso sexual, así como que la madre del menor estuviera “lista” para grabar la llamada que sostuvo con ella.

“Él va contando los minutos de cómo sucedieron los hechos. Alguien que ha sido víctima (de abuso) no está pendiente del reloj”, apuntó.

El legislador, quien dijo haberse separado voluntariamente del partido y la bancada de Morena, afirmó que no hay ningún elemento que lo incrimine en la carpeta de investigación abierta sobre el caso.

“Estaré pendiente de que las instituciones realicen las investigaciones acordes a derecho”, remarcó.

Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó esta semana que solicitará a la Cámara de Diputados retirar el fuero a Huerta. (Fuente: El Financiero)