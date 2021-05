PIN parental pondría en riesgo a niños víctimas de abuso sexual, afirman activistas

CANCÚN, MX.- Entre el 70 y 90% de los casos de abuso sexual infantil son perpetrados por familiares de la víctima, razón más que suficiente para rechazar el PIN parental, que le da a posibles abusadores el poder de decidir si su víctima es informado o no sobre el abuso que sufre, argumentó Vanesa González-Rizzo, presidenta de la asociación civil Derechos Autonomías y Sexualidades.

La activista integrante de la Red Feminista Quintanarroense consideró un atropello que la bancada del PAN en el Congreso del Estado pretenda retomar la iniciativa de un PIN parental, el que aseguró es violatorio de los derechos humanos.

“Es muy serio permitirle a los abusadores decidir si se les brinda educación sexual a los hijos”, comentó la activista, quien indicó que el marco legal actual exige que se brinde una educación sexual integral para los niños, para protegerlos de posible abuso, además de darles a conocer sus derechos.

“El PIN parental va en contra de todo lo que queremos impulsar. En la Red Feminista lo que hicimos fue poner como uno de los puntos de nuestro pliego petitorio justamente que se desechara esto, y que se incluyera a la educación sexual integral”, comentó.

La activista dijo que el que ocurra lo contrario es muestra que los “antiderechos” (grupos opuestos al aborto y a la diversidad sexual) gozan de poder en el Congreso del Estado y que cabildean estas iniciativas con sus diputados afines.

“Evaluaremos qué estrategias impulsaremos, porque no permitiremos que se apruebe, como ya ocurrió en otros estados”, añadió. “El abuso sexual infantil es muy fuerte en Quintana Roo y no podemos dar el mensaje de que estas víctimas no nos importan, porque les negaríamos a la niñez herramientas para detectar los momentos en que deben decir que no, en que se les vulnera y que deben denunciarlo.” (Agencia SIM)