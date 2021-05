Alerta Infonavit a derechohabientes a no dejarse engañar por falsos tramitadores

CANCÚN, MX.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), alertó a no caer víctima de falsos tramitadores o coyotes, que bajo engaños y falsas promesas ofrecen realizar trámites que son gratuitos.

En un comunicado, el Infonavit advierte de empresas de falsos gestores, que prometen devolver en efectivo el ahorro de la Subcuenta de Vivienda.

Añadió que sólo puede accederse actualmente a este dinero cuando una persona se pensiona, o antes, si ejerce un crédito para compra o remodelación, a través de algunos de los esquemas de financiamiento del instituto.

Para identificar a los falsos gestores y evitar ser engañado, señaló que en el caso de las personas menores a los 60 años de edad, los “coyotes” ofrecen obtener los recursos a través de un crédito con el Instituto a cambio de una comisión del 10 al 30 por ciento sobre el monto del financiamiento a obtener.

El riesgo es que, si adquieren una deuda sin saberlo, ello les impedirá solicitar en un futuro un crédito de vivienda de esa institución federal.

A quienes ya tienen edad de retiro, les engañan explicándoles que es necesario iniciar un juicio contra el Instituto para obtener la devolución de sus ahorros, cobrándoles los honorarios por este servicio.

Este trámite, aclaró el texto, resulta totalmente gratuito y rápido en el portal denominado Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Advirtió también que otra manera de operar de estos falsos gestores es engañar a las personas con los argumentos de que su ahorro puede perderse si no se utiliza o que pueden recibir el pago de un seguro de desempleo. Con estos argumentos obtienen información confidencial y usurpan la identidad de sus clientes.

Con esta información tramitan un crédito a tu nombre, sin tu consentimiento, dejándote con una deuda ante el Instituto de la que deberás hacerte responsable.

Para no caer en engaños, el Infonavit recomendó no contactar a personas para solicitar datos personales u ofrecer trámites, denunciar a las empresas o personas que ofrecen estos servicios y no brindar información confidencial.

Asimismo, registrarse en Mi Cuenta Infonavit, para revisar periódicamente los movimientos de la cuenta y recordar que los recursos en la Subcuenta de Vivienda son de la persona registrada y nunca se pierden. (Infoqroo)