Reconoce Jánix como vital la participación de los jóvenes en política

CANCÚN, MX.- La corrupción es uno de los principales problemas que promueven la apatía de los jóvenes para participar en política: los jóvenes no quieren ser parte de un sistema corrupto y se abstienen de participar. Pero hay jóvenes que nos hemos formado y queremos generar cambios, aspiramos a una mejor Cancún y demandamos que se nos respete nuestro derecho de elegir y ser electos.

Lo anterior lo declaró el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) de Fuerza por México, Issac Jánix Alanís ante cientos de jóvenes que acuden cada vez a sus caminatas en las diferentes regiones de la ciudad, donde le manifiestan la falta de espacios para un desarrollo pleno de esa etapa decisoria de la vida.

Ahí, le han expresado al candidato de Fuerza por México que al joven no le interesa la política porque desconfía del sistema y de las instituciones políticas, no confía en los políticos y no se siente representado porque ven a pocos jóvenes en cargos de elección popular, así como en los gabinetes, donde la mayoría están compuestos por personas que trabajan desde un escritorio.

Sin embargo, dicen confiar en Issac Jánix, pues en él ven esa fuerza de juventud y están seguros que le devolverá la esperanza a los jóvenes y Fuerza por México es el partido que les abrió los espacios para que todos puedan participar.

En ese contexto, Issac Jánix expresó que el primer reto es fomentar el interés de los jóvenes para ejercer el sufragio y participar en política, lo tomó como una responsabilidad y por eso los invitó a ser parte de su planilla; porque hay que formar a todas las bases y abrir espacios de participación. “Los jóvenes también están llamados para fomentar la participación de otros jóvenes, demos las oportunidades para generar cambios en el Municipio, queremos dignificar a nuestro Cancún y es el momento de representar a los jóvenes”, detalló. (Elección 2021)