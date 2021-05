‘No le saques’ dice Fox a AMLO…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, arremetió contra el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, luego que este rechazara la petición de Diego Fernández de Cevallos, de realizar una audiencia en Palacio Nacional, publicó infobae.com.

“Recíbelo!!! No le saques!! A que le tienes miedo?? ‘Ay, nanita’, dice AMLO sobre petición del ‘Jefe’ Diego para recibirlo en Palacio Nacional”, escribió Fox en su cuenta oficial de Twitter.

Durante su conferencia matutina de hoy, López Obrador fue notificado del escrito que Fernández de Cevallos publicó ayer, 12 de mayo, en la misma plataforma en el cual solicitaba una audiencia para esclarecer, dijo, las acusaciones falsas que el mandatario expresó en su contra durante una de sus conferencias de prensa.

“No pues … ¡Ay nanita!”, expresó AMLO en tono burlesco.

En su intervención, el presidente incluso invitó al político a que aclarara su participación en la devolución de impuestos a la empresa Jugos del Valle.

“Que diga si es cierto o no que el fue abogado de Jugos del Valle; que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox (…) que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos (…) que por esa devolución a Jugos del Valle, descontaron participaciones federales a los estados (…) que él utilizo sus influencias, y que nos diga por último, de cuánto fue el moche, cuánto gano or ese asunto.”, expresó.

Después de ello, López Obrador reiteró en que respetaría el derecho que el político tiene de denunciar si él lo considera necesario, no obstante, aseguró que cuenta con pruebas para arremeterlo.

“Si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas”, sentenció.

En su conferencia de prensa matutina del pasado 7 de mayo, AMLO se refirió al político como parte de un grupo opositor a su gobierno, encabezado por Claudio X. González, de quien dijo, articuló a diversos personajes para hacer un frente para “atacar” su administración.

Además, señaló que organizaciones vinculadas al magnate mexicano han recibido financiamiento de la embajada de Estados Unidos, situación por la que el gobierno mexicano envió una nota diplomática a dicho país.

Como respuesta, Fernández de Cevallos publicó el 12 de mayo un escrito en sus redes sociales en donde manifestaba estar dispuesto a presentarse en una audiencia en Palacio Nacional para enfrentar los “delitos graves” a los cuales fue imputado por el mandatario: estar vinculado a un grupo opositor que recibe fondos de Estados Unidos y participar como abogado en una maniobra ilegal.

“Por la gravedad de los hechos que se me imputa, y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle.”, señala el también ex candidato presidencial.

Según el documento, esto con el fin de que el mandatario le muestre las pruebas que sustenten tal acusación, y que el ofendido pueda responder ante ellas, si el presidente decidiera no aceptar tal reto, “resultará simplemente un difamador cobarde”. (Fuente: infobae.com)