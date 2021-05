Arriban a Puerto Morelos primeras tortugas de la temporada de anidación

PUERTO MORELOS, MX.- La temporada de anidación de tortugas marinas ha comenzado en las playas de Puerto Morelos, con la llegada de las primeras especies, informó la bióloga Verónica Juárez, quien señaló que se han reforzado los recorridos de vigilancia en la zona costera.

La encargada del Programa de Protección de la Tortuga Marina indicó que el primer nido de tortuga, correspondiente a la especie caguama (Caretta caretta), fue ubicado en Punta Brava, el pasado 3 de mayo.

Adicionalmente, dijo, se detectaron dos nidos más de tortuga verde o blanca (Chelonia mydas), en la misma zona de Punta Brava, que es un campamento tortuguero al que año con año llegan estas especies marinas para desovar.

Cabe mencionar que de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, México tiene el privilegio de que seis de ellas anidan en sus costas. Específicamente a Quintana Roo llegan, entre abril y noviembre, las tortugas Laúd (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata), Caguama (Caretta caretta) y Verde o blanca (Chelonia mydas).

Para fomentar la cultura de protección, se montó una exposición en la Secretaría municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, con tortugas de papel maché, así como lonas informativas que describen las principales características, para que la ciudadanía pueda estar informada de la temporada.

La bióloga Verónica Juárez señaló que para proteger a las tortugas marinas deben seguirse las siguientes recomendaciones:

“Si observas alguna hembra anidando en la playa no te acerques ni hagas ruido, ya que se asustan muy fácilmente y se puede interrumpir su proceso, lo que provoca que regresen al mar sin desovar. No tomarles fotos con flash, pues eso lastimas sus ojos. La razón es porque las tortugas marinas realizan su proceso anidatorio durante la noche (entre 8 pm y las 5 am). Debido a esto cuentan con una gran sensibilidad visual”, explicó.

Asimismo, dijo que se deben apagar las luces que den al mar, ya que las tortugas necesitan de completa oscuridad para realizar su proceso anidatorio, eso les da seguridad. “Esta recomendación aplica también para las casas muy iluminadas con reflectores y para los vehículos que transiten por la zona con luces y música fuerte”, indicó.

“Se debe evitar llevar o dejar a mascotas sueltas en las playas, ya que podrían lastimar a la tortuga, escarbar el nido y perjudicar la labor del técnico. Está estrictamente prohibido hacer fogatas, ya que las tortugas no distinguen bien en la noche y pueden quemarse con las brasas, además de que los restos perjudican la zona de desove”.

Además, la bióloga indicó que está prohibido circular en cuatrimoto en las playas de anidación. “No dejen basura en la playa, todo lo que hayan traído llévenlo consigo. Cuiden las plantas nativas. No consuma productos de tortugas. Y si alguien observa a personas saqueando algún nido o capturando a la tortuga hembra debe llamar a las autoridades correspondientes para dar aviso. Hay que recordar que son especies en peligro de extinción, se encuentran en protección y su captura representa un delito federal”, destacó.

Por último, dijo que quien desee ser voluntario en los recorridos debe ponerse en contacto al correo electrónico dgecologia.pm@gmail.com.

Las tres principales zonas de anidación en Puerto Morelos son Punta Brava, Punta Petempich y Punta Caracol. (Fuente: Ayuntamiento de Puerto Morelos)