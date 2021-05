“Ganaremos la elección en las urnas con el respaldo del pueblo de Othón P. Blanco”: Luis Gamero

CHETUMAL, MX.- A la cuarta transformación no la detienen las mentiras, la difamación, las calumnias ni las denuncias hechas a modo, afirmó Luis Gamero, ante la sentencia de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Luis Gamero afirmó que su equipo legal ya está trabajando para llevar el caso a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Me queda claro que me atacan porque estoy muy arriba en las encuestas y la vía legal es la única forma de detener la gran campaña que estamos haciendo”, expresó Luis Gamero.

Cabe destacar que la sentencia no ha quedado del todo clara y ha sido interpretada a modo por quienes son detractores de nuestro proyecto.

A su equipo de trabajo, Luis Gamero dirigió un mensaje de aliento: “a quienes me apoyan, no se desanimen, porque no lo haré yo. Ya ganamos la campaña, vamos a ganar la elección con votos y ganaré este ataque a la democracia por la vía legal”.

