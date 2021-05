“Servir a mi comunidad es mi mayor pasión; ayudaré a gestionar recursos para unidades deportivas”, asegura Greg Sánchez

CANCÚN, MX.- Entre el 2008 y 2010, cuando fue Presidente Municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, construyó 17 unidades deportivas en diferentes puntos de Cancún.

“Servir a mi comunidad es mi mayor pasión”, afirmó el Candidato a Diputado Federal del PES en el Distrito 3, Greg Sánchez, quien sabe que desde la Cámara Federal puede hacer mucho por su distrito, tal como lo hizo por el municipio con obras que aún se mantienen vigentes.

“Mi amor por Cancún y su gente no tiene límites y si me dan la confianza para ser su diputado federal no les voy a fallar”, expresó.

Indicó que el deporte y la recreación son parte importante en el tejido social y la integración familiar, por lo que reiteró su abierta disposición para gestionar recursos que beneficien al distrito. (Elección 2021)