Margarita Zavala pide sumar fuerzas para enfrentar a la ‘mayoría omnipotente’ de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “México está pasando por uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. Ha habido un claro retroceso, manda una sola persona o un grupo de personas de un partido en donde se ha impedido todo diálogo, donde quien disiente es perseguido”, afirmó Margarita Zavala, ex primera dama del país, quien hoy busca un curul en la Cámara de Diputados por la alianza “Va por México”, publicó infobae.com.

La abanderada del PAN, PRI y PRD recorrió algunas cuadras la colonia América, donde acompañada de su equipo de campaña, tocó casa por casa a fin de dar a conocer sus propuestas como aspirante a diputada federal por el Distrito 10 en la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Quien también fuera en su momento candidata independiente a la presidencia de México, platicó en entrevista sobre cómo fue su regreso al PAN después de su partida en el 2017. Además, destacó la importancia de sumar fuerzas para enfrentar a la “mayoría omnipotente” que está en la Cámara de Diputados, la cual aseguró “ha mostrado un rostro autoritario y dictatorial” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Reflexioné cuando me ofrecieron la candidatura del PAN. Me parece que yo tenía el deber de participar y lo hago con alegría, porque sé que hay que devolverle la dignidad al Congreso, que tenemos que generar contrapesos y no permitir que un grupo que tiene dominado el poder y que abiertamente ha mostrado un rostro autoritario y dictatorial, se quede con el Congreso”, relató.

Cabe mencionar que el Congreso está conformado por 500 diputados, de los cuales 300 se eligen de manera directa por el voto de los mexicanos; y 200 por representación proporcional (plurinominales), electos mediante el sistema de listas regionales. Ellos tienen las facultades exclusivas de aprobar egresos, revisar la Cuenta Pública, nombrar a los consejeros electorales federales, así como presentar y aprobar iniciativas de Ley.

En ese sentido, actualmente, la Cámara de Diputados se conforma de la siguiente manera:

253 legisladores (51.4%) de Morena.

79 (15.6%) PAN.

48 (9.6%) Partido Revolucionario Institucional (PRI).

48 (9.6%) Partido del Trabajo (PT).

25 (5.0%) Movimiento Ciudadano (MC).

19 (4.2%) Partido Encuentro Social (PES).

6 (2.2%) Partido de la Revolución Democrática (PRD).

5 (2.2%) Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

2 (0.8%) Sin Partido.

Sin mencionar nombres, Zavala Gómez del Campo alertó que es urgente quitar la mayoría a Morena, pues “en los últimos días ha sido claro que el país ha cruzado el umbral y los límites de muchas dimensiones”, ya que se han tomado decisiones a “sabiendas” de que eran inconstitucionales, refiriéndose a la extensión de la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más.

“Estamos en otra dimensión. Hay una cámara de diputados que ha votado a sabiendas de que era inconstitucional la extensión de un mandato del presidente de un poder de la unión, y a sabiendas de eso, aprobaron este intento reeleccionista”, aseguró, agregando que esta “dimensión anticonstitucional” no sólo ha ocurrido en la política, sino también en la vida ciudadana.

“Lo veo en los actos de gobierno y en las omisiones de gobierno, o en la medida en la que no le dan importancia a las mujeres ni a los niños que tienen cáncer, vaya, ni siquiera a mantener una línea de metro”, externó.

Fue así que Zavala sostuvo que el proceso electoral 2021, considerado el más grande de la historia de México, es el momento idóneo para evaluar el desempeño de los gobernantes en turno y “generar un contrapeso para que en el poder estemos obligados al diálogo”.

“Aquí estamos ya, unida la oposición”, dijo.

Por otro lado, la ex primera dama habló sobre el rumbo de su propio partido político, “México Libre”, con el que inicialmente buscó participar en la contienda electoral del 2021; no obstante, el registro fue denegado por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y después ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No todo va a terminar el 6 de junio. Aun ganando hay mucho qué hacer después (…) ‘México Libre’ sigue y debemos decidir qué camino debemos de seguir, pero sí me queda claro que son muy importantes las organizaciones sociales y las organizaciones políticas como ‘México libre’ y habrá que revisar por estado, por entidad lo que sigue”, aseveró.

En caso de ganar las elecciones del 6 de junio, Margarita Zavala implementará una estrategia compuesta de tres ejes principales para paliar los signos más alarmantes de su Distrito: reactivar la economía apoyando a quien trabaja, a quien invierte y a quien produce; regreso a clases seguro con vacunas para todos; y apoyo a las mujeres al buscar un salario sin distinción de género, frenar la violencia y regresar las estancias infantiles.

De acuerdo con los resultados de la última encuesta llevada a cabo por Enkoll (6 de mayo), agencia de investigación especializada en estudios de mercado, electorales y de opinión pública, en la elección a diputado federal por el Distrito 10, Morena podría quedar desplazado, pues Margarita Zavala, aventaja las preferencias con 49%.

Su rival más cercano y quien busca la reelección por este distrito, Javier Hidalgo, de la alianza Morena, PT y PVEM, obtuvo 40%; mientras que Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, le sigue con el 7%. (Fuente: infobae.com)