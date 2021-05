Morena pide a SCT verificar aplicación de medidas sanitarias en aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora por Morena, Mónica Fernández Balboa, realizó exhorto al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, verifique las medidas y protocolos de sanidad que aplican las aerolíneas en el país para prevenir contagios por Covid-19, publicó mvsnoticias.com.

En un punto de acuerdo, la legisladora morenista resaltó que, a pesar de la disminución en el número de contagios que se ha registrado en los últimos días, se deben fortalecer los mecanismos de prevención de la enfermedad.

Indicó que se debe poner especial atención en aquellos espacios de mayor aforo de personas, como son la terminales aéreas de México.

Mónica Fernandez recordó que, en junio de 2020, las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes emitieron una circular que establece lineamientos para los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, a fin de reactivar sus operaciones derivado de la contingencia sanitaria.

Señaló que dicha circular detalla las medidas sanitarias, como la limpieza y desinfección de la aeronave antes y después de cada vuelo, el uso de gel antibacterial para pasajeros, así como de cubrebocas y la constante desinfección de mostradores, entre otras cosas. No obstante, la legisladora por Morena denunció que las líneas aéreas no aplican de manera estricta todas las disposiciones e incluso, debido a las quejas de usuarios, se sabe que dentro de las aeronaves no existe el distanciamiento social adecuado para evitar contagios.

Agregó que algunos pasajeros adquieren alimentos y bebidas al interior de la aeronave y se quitan el cubrebocas, situación que ocasiona inseguridad e incertidumbre en aquellos que no ingieren comida porque prefieren no quitarse la mascarilla. (Fuente: mvsnoticias.com)