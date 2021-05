No se puede engañar a la gente todo el tiempo: Greg Sánchez

CANCÚN, MX.- Ante socios de la Coparmex, Greg Sánchez afirmó que quienes no quisieron llegar al foro convocado por este sector empresarial fue porque no tienen propuesta y no han hecho nada por la gente.

“Se puede engañar a una parte de la gente, una parte del tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente, todo el tiempo, decía Abraham Lincoln. El candidato de Morena no vino porque no tiene propuestas, como diputado no ha hecho nada por la gente”, aseguró el abanderado a Diputado Federal del PES en el Distrito 3.

Greg afirmó que quien hoy se esconde y rehúye a hablar ante los empresarios es porque sabe que no ha hecho nada.

“Por eso nos han engañado, nos han mentido, nos han robado, nos dijeron que iban a bajar la luz, el agua, el gas, la gasolina, todo fue mentira. Si estás molesto porque te mintieron, sal a votar este 6 de junio. Si ya no aguantas la terrible inseguridad que estamos viviendo, sal a votar este 6 de junio. Si la corrupción no te deja vivir, sal a votar este 6 de junio.

Manifiesta tu inconformidad en las urnas, no vendas tu voto por una limosna, tu voto vale, haz valer este 6 de junio. Tengo la capacidad y la experiencia, somos el PES, el partido de la vida y la familia”, concluyó. (Elección 2021)