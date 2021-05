El candidato de Morena por el Distrito 3 tiene miedo a debatir porque no trae propuesta, asegura Greg Sánchez

CANCÚN, MX.- Luego de ganar el debate entre los candidatos por el distrito 3 para la diputación federal, Greg Sánchez reiteró que quien no se presentó al foro y no le dio la cara a los empresarios, es porque tiene miedo y porque no tiene nada qué proponer.

“Lo dije y lo reitero, el candidato de Morena no llegó porque tiene pánico ya que sabe que no tiene una sola propuesta qué ofrecer ni tampoco ha hecho algo por el beneficio de la gente”, afirmó el abanderado por el PES.

Greg, comentó que en dos años que lleva como diputado local no conoce una sola propuesta por parte del abanderado de Morena y, menos, que tenga alguna iniciativa o algo que sea de beneficio para la población.

“No tiene ni una propuesta y sabe que así no puede presentarse ante los empresarios ni ante ningún sector de la población. Es impresentable”, aseguró. (Fuente: PES)