Morena no tiene ‘Plan B’ en caso de que el Ieqroo rechace candidatura en Chetumal, afirma Humberto Aldana

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El delegado en funciones de presidente de Morena en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro reconoció que no hay un plan B en caso que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) no apruebe el registro de Yensunni Martínez Hernández como candidata a la presidencia municipal de Othón P. Blanco aunque tendrán un nuevo plazo para elegir entre los perfiles de quienes levantaron la mano para ser postulados.

Aunque el candidato a presidente municipal debe ser género masculino, explicó que la postulación de Yensunni Hernández busca potencializar la participación de la mujer en la vida política tomando los criterios aplicados por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Las sanciones en materia de violencia política en razón de género que ha aplicado la Sala Regional Xalapa nos permite considerar que nuestra postulación es sólida y, aunque se presenten inconformidades, confiamos en que serán esos criterios, los de potencializar la participación de la mujer en la política, los que prevalezcan”, afirmó.

Aseguró que se analizaron todos los escenarios posibles y los criterios de la Sala Regional Xalapa en cuanto a sancionar la violencia política en razón de género serían los que prevalecerán.

Aldana Navarro dijo, sin agraviar al ahora ex candidato Luis Gamero Barranco, quien fue sancionado por violencia política en razón de género, “estamos contentos en que se tomen estos criterios como prioritarios porque Morena no defiende ningún tipo de violencia. Es un partido que busca hacer las cosas bien, por la vía de la paz y la violencia política de género no es aceptable. Esos criterios deben avanzar y determinar que este tipo de actitudes no son aceptables”, enfatizó.

Afirmó que, como delegado en funciones de presidente, no avala el apoyo otorgado por Jorge Parra Moguel a Gamero Barranco, ya que Morena no puede defender ese tipo de actitudes.

“Luis Gamero está en su derecho de defenderse y le deseamos todo el éxito. Conversé con él y le expliqué que Morena no puede defender ese tipo de actitudes. Además que Jorge Parra no es secretario general del partido”, afirmó.

Agregó que al ser sentenciado por violencia política en razón de género y ser sancionado por cinco años y cuatro meses, Luis Gamero incumple un requisito para ser candidato.

Aldana Navarro dijo que el nombre de Yensunni Martínez fue seleccionado, de entre por lo menos 10 postulantes, por su militancia y trayectoria partidista por parte del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.

“Sabemos que otras postulaciones pudieron haber sido muy buenas pero que hubieron fuertes impedimentos para avanzar en esas postulaciones”, afirmó.

Confirmó, de manera tácita que los nombres de Manuel Aguilar, Florentino Balam y Raymundo King estaban entre los perfiles de posibles postulantes al reconocer que le sorprendió que notas periodísticas únicamente hablaran de varones “porque si bien el Ieqroo habla de género masculino pero sí los criterios bajo los cuales se realiza esta postulación especial son por tal especiales”.

“Viene una persona violentada políticamente y triunfa ante tribunales entonces genera un nuevo contexto bajo el que se establece este criterio”, explicó.

Aldana Navarro pidió a militantes y simpatizantes, unidad en torno a los candidatos de Morena para sacar adelante el proyecto de la cuarta transformación “aún con todos estos personajes que atentan contra el proyecto que representan, seguramente, intereses personales y de grupo que hacen prevalecer en el proceso electoral para entorpecer y minar el proyecto de la 4T. Deben sumarse o por lo menos no intervenir”, manifestó. (Noticaribe)