VIDEO | Anaya critica que AMLO ‘pida’ perdón por culpas ajenas y no por su propios errores

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República, aseguró que al presidente Andrés Manuel López Obrador le encanta pedir perdón por cosas que sucedieron hace siglos, pero que es incapaz de reconocer sus propios errores, publicó reporteindigo.com.

Sin embargo, el panista considera que el mandatario debe pedir disculpas a los ciudadanos de México por “la destrucción y el sufrimiento” que ha causado con su gobierno, al que calificó como “pésimo”.

Según el político, la estrategia de López Obrador es hacer creer a las personas que es una persona que reconoce sus desaciertos, sin embargo, el truco está en ofrecer disculpas por hechos en los que no tuvo nada que ver.

“Casualmente siempre pide perdón pero por cosas que no son su culpa, o sea sus errores, esos jamás los reconoce. Sí, fue a Torreón a pedir perdón a la comunidad china, pero por algo que pasó hace 100 años”, destacó Anaya.

El ex aspirante a la presidencia mencionó que cuando no es acerca de un tema, es otro, como el día que pidió perdón a los pueblos originarios.

“Qué bueno que pida perdón por lo que otros hicieron hace mucho, pero ¿cuándo ha pedido perdón por la destrucción y el sufrimiento que él ha causado con su pésimo gobierno? O sea, de eso tiene que pedir perdón”, afirmó el político.

Anaya aseguró que es a los que murieron por COVID-19 que les tiene que ofrecer disculpas, que pida perdón a los niños con cáncer que no han recibido tratamiento, por su “fracasada estrategia” de abrazos no balazos y a quienes perdieron su trabajo o negocio porque su gobierno no implementó medidas de ayuda económica por la pandemia.

El panista también mencionó a las mujeres, quienes el pasado 8 de marzo se toparon con la muralla que mandó a poner alrededor de Palacio Nacional, cuando colectivos feministas trataban de manifestarse en contra de la violencia.

Otro de los temas en los que el político considera que el presidente debe pedir perdón es por fomentar el odio entre mexicanos y dividirlos en “chairos y fifís”.

“Pero por sobre todas las cosas, debería pedir perdón a quienes confiaron en él, y terminó defraudando y traicionando”, concluyó.

https://twitter.com/i/status/1396813250646380546

(Fuente: reporteindigo.com)