“EL PROPIO GOBIERNO NOS ESTÁ DANDO EL TIRO DE GRACIA, NO FUE LA PANDEMIA”: Cantinas de más de 100 años de antigüedad en Yucatán, en riesgo de cerrar

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Luego de las restricciones anunciadas por el Gobierno de Yucatán, las cuales implican el cierre de cantinas, dueños de algunos establecimientos de más de 100 años de antigüedad anuncian que si cierran no podrán resistir, por lo que buscan un diálogo con las autoridades estatales para llegar a un acuerdo.

Said Farah Ceh es dueño de ‘El Cardenal’, una cantina que existe desde 1915 en Mérida y él anunció que hay decenas de personas en una situación parecida a la suya, ya que si cierran, como ahora lo indica el Gobierno del Estado, no cuentan con las posibilidades de reabrir.

“El propio Gobierno nos está dando el tiro de gracia, no fue la pandemia. En ‘El Cardenal’ estuvimos acatando todas las medidas para funcionar con licencia provisional de restaurante y no podemos creer que después de estar ocho meses abiertos, desde finales de octubre no nos habían comentado de ni un repunte en los contagios”, señaló.

Él, al igual que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Roberto G. Cantón, afirma que el aumento de contagios por coronavirus (COVID-19) pudieron derivarse de las campañas políticas que recientemente se llevaron a cabo.

“Sabemos de eventos masivos recientes, sabemos de dónde vienen los aumentos, pero nos agarran como chivos expiatorios y señalan nuestro giro cuando nos hemos encargado de cumplir con las medidas sanitarias”, expuso.

En este sentido, Said dijo que han recibido supervisiones por parte de la Secretaría de Salud del Estado para corroborar el cumplimiento de los protocolos de prevención de contagios y hasta el momento no han sido sancionados por incumplimiento.

“Entiendo la preocupación de las autoridades y no ignoramos una pandemia mundial, pero el hambre también es una pandemia y si las personas dejamos de trabajar cómo vamos a sobrevivir”, indicó.

A pesar de que pudieron continuar laborando este tipo de establecimientos debido a que tuvieron un permiso provisional para tener licencias como restaurantes, tuvieron que hacer adecuaciones en sus cocinas y baños, lo cual significó costo.

“Estamos en un limbo porque nuestro giro no está contemplado en sí, sólo tenemos el permiso de restaurantes, pero ahora tenemos que cerrar y si cerramos es casi un hecho que no volveremos a abrir”, puntualizó.

Así como este establecimiento, trabajadores de la cantina ‘La Negrita’, también en el Centro Histórico de Mérida, consideran injustas las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado.

“Es injusto que nuestra economía se vea afectada debido a la falta de co-responsabilidad del Gobierno Estatal, se nos señala de ser una de las motivaciones para que los casos de COVID-19 se hayan incrementado en Yucatán, sin embargo, nosotros hemos laborado durante casi ocho meses sin que haya existido este repunte que claramente ha aparecido después de las campañas electorales”, dieron a conocer a través de sus redes sociales.

Las personas que se encuentran en esta situación piden un diálogo con el Gobierno del Estado para pedir que lleguen a un acuerdo y puedan operar.

Previamente, en relación a las restricciones el gobernador Mauricio Vila Dosal expuso que la única opción es respetar las restricciones.

“Los entiendo y me duele como a todos, pero si no tomamos esas medidas ahorita, más adelante va a ser peor. Ahora todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para cumplir con las medidas porque aquí lo que está en riesgo es la vida de las personas y eso es lo que tenemos que poner como prioridad en todos lados”, destacó. (Noticaribe)