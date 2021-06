Reportan conflicto en la jornada de vacunación contra la covid-19 en Cozumel

COZUMEL, MX.- Un conflicto surgió poco antes del mediodía a las afueras del domo “Bicentenario” con motivo de la jornada extraordinaria de vacunación contra el COVID-19, creada para el grupo de 40 a 49 años de edad, 50 en adelante, mujeres embarazadas y personas con síndrome de Down, que no alcanzaron a recibir una de las 11 mil dosis que fueron designadas para la jornada que abarcó del martes al jueves pasado.

Ayer por la tarde un grupo de al menos mil personas que hacían fila se quedó sin vacuna porque se agotaron antes de lo previsto, acción que llevó al personal a cargo de la campaña a recibirles y sellar su documentación, con la promesa de darles prioridad en la próxima jornada.

Sin embargo, esta mañana y en respuesta a la convocatoria de la jornada de inmunización extraordinaria, estas personas volvieron para intentar ser inoculados, pero no recibieron la preferencia prometida sino que se le dio prioridad a quienes desde ayer por la noche hicieron fila en el domo “Bicentenario”, situación que detonó inconformidad, gritos y empujones entre los que no alcanzaron ayer y los que ya llevaban horas de espera.

“Ayer se les habló a todas las personas, se les recogió su número y su nombre, eso con el fin de poder llamarles y avisarles de la vacunación cuando llegara el siguiente lote, no quería decir que se les daba preferencia”, aclaró Gerandily Gutiérrez, directora de programas sociales del Gobierno Federal.

Por su parte, uno de los inconformes desmintió a la funcionaria.

“A mí me prometieron que no iba tener que hacer fila, que me presentara en una fila y que nos iban a dar preferencia”, aseveró.

Gerandily Gutiérrez señaló que que únicamente se disponían de mil 600 dosis para esta jornada extraordinaria y que tomaría acciones con los compañeros que estuvieron pasando mal la información.

“No fue la instrucción que se les dio”, concluyó. (Agencia SIM)