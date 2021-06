PUEBLA | Ciudadano no registrado gana alcaldía… y autoridades lo rechazan

PUEBLA, MX.- Pese a haber obtenido la mayoría de votos en la elección del 6 de junio, el Instituto Electoral del Estado (IEE) negó entregarle la constancia de mayoría de votos al ciudadano no registrado de Ahuehuetitla, Adán Seth Calixto Guerra. El argumento de la autoridad es que hay un impedimento legal debido a que el referido no está registrado formalmente como candidato, publicó El Financiero.

Adán Seth Calixto Guerra no logró su registro oficial como candidato para estar en las boletas a través de un partido político; sin embargo, obtuvo 372 votos por parte de los pobladores que en la parte inferior de la boleta hicieron uso de la opción de escribir el nombre de otra persona que no estuviera registrada por algún partido.

Además de estos sufragios, el señalado tuvo 70 más que fueron anulados porque su nombre estaba mal escrito. No obstante, con los sí reconocidos obtuvo la mayoría en este municipio de la mixteca de apenas 2 mil habitantes y bajo el principio de que todos los ciudadanos pueden ser votados, exigió que su triunfo fuera reconocido pero el IEE no lo avaló.

El Consejo General concluyó que el referido no podrá ser alcalde de dicho municipio, al no haberse registrado formalmente como el resto de exaspirantes, considerando que no cuenta con los requisitos de elegibilidad.

“No tiene una figura legal para que pueda asumir el cargo ya que puede existir confusión, además que los tribunales terminan rechazándola”, se dictaminó.

Asimismo, se agregó que el recuadro establecido en las boletas electorales, en donde se permite anotar el nombre de algún candidato no registrado, se coloca como forma de expresión de la ciudadanía.

De esta forma, entregaron la constancia de mayoría a la abanderada del Partido Pacto Social de Integración, Yasmín Castillo Onofre. Por parte de Calixto Guerra se impugnará el fallo. (Fuente: El Financiero)