Solicitará CCE Riviera Maya a Semar más barreras para contener arribo de sargazo; Laura Beristain debería estar atendiendo esta contingencia, dice Lenin Amaro 

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de la Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt, manifestó su preocupación por la difícil situación por la que atraviesa Playa del Carmen con el masivo arribo de sargazo, que no solamente ponen en riesgo la imagen como destino turístico y podría restar llegada de turismo para el verano, sino que ya representa un problema de salud pública muy grave para los habitantes.

Lo peor, dijo, es que la presidenta municipal Laura Beristain, quien debería estar atendiendo el tema, le ha restado importancia a la situación del municipio incluyendo el tema de la pandemia de Covid-19.

Lo anterior, luego que la presidente municipal, Laura Beristain, tras perder la reelección se ha concentrado en la Ciudad de México buscando apoyo del gobierno federal para revertir los resultados del pasado 6 de junio, en donde que se le ha pasado tomándose fotografías con los altos funcionarios, dirigentes de su partido y legisladores, mientras el municipio se hunde en sargazo, las recientes inundaciones en la Quinta Avenida y el tema de la pandemia.

“Estamos ahorita en un momento sumamente complicado, con el tema de pandemia y el sargazo que nos está afectado muchísimo, debería estar resolviendo aquí ese tipo de problemas; pero siempre es importante que las autoridades estén en el municipio.

El empresario abundó que en el transcurso de la siguiente semana se reunirán con los representantes de la secretaria de Marina (Semar) porque las acciones de recolección han quedado totalmente rebasadas y que los mil 700 metros de barreras no han tenido efectividad, por lo que buscará que las empresas sargaceras tomen medidas más contundentes para limpiar por lo menos la principal venta de Playa del Carmen donde se concentran importante número de hoteles y negocios en la Quinta Avenida.

Lamentó que a estas alturas no se tenga una estrategia definida para hacer frente al tema de sargazo pese a la experiencia que sí tiene del impacto que genera al destino.

“Se sigue entrando tarde a atender las medidas y este año no es la excepción, se debió hacer un protocolo desde tres meses antes estemos viendo que no hubiera problemas con las barreras, sargaceras o el personal del mismo gobierno municipal, y todas las acciones de un manejo integral del sargazo y que hasta hoy no se tiene”, afirmó. (Noticaribe)