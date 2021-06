‘AMO Y SEÑOR’: Romero Deschamps no suelta los hilos del poder en el STPRM

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Carlos Antonio Romero Deschamps y la actual directiva del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) buscan “amañar” la elección del próximo Secretario General —que tendrá que realizarse a más tardar este 2021— y colocar a una persona leal al exlíder petrolero para evitar así rendir cuentas de sus 26 años de gestión, alertaron petroleros que pertenecen al gremio, publicó sinembargo.mx.

Para lograrlo, según denuncia de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos del STPRM, la actual directiva del sindicato preparó el camino modificando de manera ilegal sus estatutos para ajustar sus normas a la nueva Ley Laboral, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, y así poder elegir sin obstáculos al sucesor de Romero Deschamps, quien desde el 18 octubre de 2019 renunció a la Secretaría General y el cargo quedó vacante dejando sin líder a cerca de 92 mil 666 empleados de planta.

“Esos lineamientos se agregaron sin tomar en cuenta a los trabajadores, sin llevar a cabo el procedimiento que los estatutos contemplan para reformarse, es decir, para poder agregar, derogar y modificar los estatutos”, dijo en entrevista Víctor Leopoldo Valenzuela, trabajador de Pemex en Cunduacán, Tabasco. “Aunque esos lineamientos agregados dicen que la elección será a voto libre y secreto, en realidad el procedimiento será que el Comité Electoral va a estar integrado por los mismos funcionarios sindicales sin que se garantice el voto”.

Para llevar a cabo una modificación de los estatutos, integrando los lineamientos con los que la directiva del STPRM dice cumplir la Ley Laboral, se debió convocar a asambleas en cada una de las 36 secciones del sindicato para elegir tres comisionados convencionistas, los cuales tendrían la tarea de reformar dichos estatutos. Pero no fue así.

Así lo reconoce el STPRM en el resolutivo que, vía transparencia, respondió a los trabajadores de Pemex que se inconformaron por no ser tomados en cuenta en los lineamientos a los estatutos que la directiva del sindicato agregó el 11 de diciembre de 2019.

“No llevaron a cabo dichas reuniones debido a que la incorporación de estos conceptos y lineamientos no son sujetos a la aprobación de los agremiados, ya que únicamente se reformó el estatuto para alinearse a las nuevas disposiciones, por lo que no fue necesario realizar asambleas para su aprobación”, justificó el STPRM en la respuesta que dio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) el pasado 16 de abril.

En septiembre de 2018, el Senado de la República ratificó el Convenio 98 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) con el que se puso fin a la imposición de pertenecer a un gremio para laborar en una empresa y para que los trabajadores elijan a su líder sindical por medio de elecciones, derechos laborales que no tenían antes los trabajadores en México y por eso se perpetuaron en el poder varios dirigentes, entre ellos Romero Deschamps.

La aprobación del Convenio 98 dio paso a una modificación en la Ley Laboral de 2019 en México que obligó a los sindicatos a adecuar sus estatutos para cumplir con la legislación. Hasta enero de 2020, mil 600 sindicatos habían realizado la adecuación, lo que representaba el 80 por ciento de las organizaciones gremiales. Los estatutos del STPRM no fueron reformados, sólo se agregaron lineamientos sin previo aviso a los trabajadores, según los testimonios recabados por los trabajadores petroleros.

“Lo que vemos es que hay una ley vigente que no se está cumpliendo, sólo se está simulando, y tan es así que se aceptó a la representación sindical que presentará un protocolo donde no se modificaron los estatutos”, dijo Carlos Chávez González, trabajador jubilado de la sección 24 en Salamanca, Guanajuato.

Lo mismo coincide Víctor Valenzuela, trabajador de Pemex en Cunduacán, Tabasco. “Los estatutos deben contemplar lo que se vaya a hacer en la elección porque los estatutos son nuestra constitución, entonces lo que está ahí es lo oficial y ahorita dice que la elección es mano alzada delante de todos, pero para que exista el voto secreto debe estar establecido en los estatutos. Hasta el día de hoy no se ha cumplido con una reforma a los estatutos como lo marca la Ley Federal del Trabajo y como lo señalan los propios estatutos que deben de reformarse”.

“Los estatutos no se han reformado, se hizo la adecuación y se ingresaron unos lineamientos que en realidad no reforman”, aseguró Víctor Valenzuela. “El STPRM no ha cumplido con la reforma laboral, pero la STPS está dando por válidas la modificación a los lineamientos”.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo señala que los estatutos del STPRM se modificaron en mayo de 2019 para ajustarse a la nueva Ley Laboral, es decir, aceptaron como válidos la adecuación a los lineamientos, como señalaron los petroleros.

La elección del sucesor de Romero Deschamps

En el caso del STPRM, los trabajadores nunca habían elegido libremente a su Secretario General porque las elecciones se realizaban mediante delegados y al final era la cúpula sindical la que decidía —a mano alzada— quién representaría a los trabajadores, por eso la elección de este 2021 será la primera en que los petroleros elegirán de manera libre y secreta a su líder; y por eso exigen que el proceso sea claro y transparente.

“Nunca se ha hecho una elección para un Secretario General del STPRM, siempre fue una decisión política del Gobierno en turno, por lo tanto no hay un mecanismo para poder hacer una elección en las 36 secciones a voto libre y secreto, como prevé la ley ahora, para elegir a un Secretario General. No hay mecanismo, no existe, ese mecanismo es el que tenía que preverse en la reforma del estatuto que no se hizo”, señaló Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador de planta adscrito a la sección 10 en Minatitlán, Veracruz.

Para la realización de la primera elección libre del Secretario General del STPRM, que se debe llevar a cabo este 2021, la Secretaría del Trabajo estableció una serie de recomendaciones como el dejar que los candidatos realicen sus actividades proselitistas de manera equitativa, sin privilegiar alguno; presentar el padrón al menos tres días antes de la elección; instalar entre 211 y 470 casillas tomando en cuenta los centros de trabajo alejados; y publicar los resultados de forma inmediata.

Sin embargo, los petroleros del STPRM señalan que estos requisitos no pueden cumplirse porque no se han adecuado los estatutos del Contrato Colectivo para que, por ejemplo, un candidato goce de un periodo de ausencia para labores proselitistas y menos que esto sea costeado.

Los 36 líderes seccionales del STPRM.“Los estatutos no se han reformado, se hizo la adecuación y se ingresaron unos lineamientos que en realidad no reforman. La STPS dice que se va a llevar a cabo la elección y menciona una serie de situaciones que no tienen ningún fundamento contractual, o sea que estén fundamentados en el Contrato Colectivo, como por ejemplo el de que los candidatos tengan 10 días de campaña, eso no lo dicen ni los estatutos ni el Contrato Colectivo, o un apoyo económico para gastos”, detalló Víctor Valenzuela, trabajador de Pemex en Tabasco.

Los petroleros temen que en la elección del próximo dirigente del STPRM intervengan los 36 secretarios de las secciones de Pemex, quienes son allegados a Romero Deschamps, por lo que piden a la Secretaría del Trabajo revisar la convocatoria.

“Quienes van a contar las boletas van a ser los del Comité electoral, que son los mismos de Romero Deschamps”, mencionó Víctor Valenzuela. “Nosotros como trabajadores lo que queremos es que se ejerza la democracia, pero no puede haber democracia si todo se lleva a cabo la representación sindical a la que se le ha acusado de corrupta, pedimos que se nos tome en cuenta para participar en esta adecuación en la convocatoria”.

Santos Juan Olivo Hernández, trabajador petrolero jubilado y uno de los abogados de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos, indicó que están solicitando a la STPS “una mesa conjunta para revisar la convocatoria y ajustarla a los principios de legalidad e imparcialidad para emitir el voto”. “Llevamos muchos años luchando contra a corriente porque no hacían nada, lo que queremos de este nuevo gobierno es transparencia y que todo sea apegado a derecho, piso parejo para todos y que cumpla el Presidente López Obrador lo que nos prometió”, dijo Lida Ruiz Hernández, trabajadora petrolera de la sección 47 ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche.

El STPRM, constituido el 15 de agosto de 1935, es el sindicato más grande y antiguo dentro de Pemex, el segundo es Petroleros de México (Petromex), que obtuvo la toma de nota en abril de 2019. Cuenta con 92 mil 666 trabajadores de planta distribuidos en 470 centros de trabajo y actualmente se encuentra sin Secretario General debido a la renuncia de Romero Deschamps.

La directiva del STPRM está conformada por el Comité Ejecutivo General –integrada por 10 trabajadores, incluido el Secretario General–, y los 36 secretarios de secciones. Los primeros iniciaron funciones en 2019 y concluyen su cargo en 2024, mientras que los segundos finalizan su mandato el 31 de diciembre de este año.

Los petroleros acusan que toda la directiva del STPRM es cercana a Carlos Romero Deschamps y mientras permanezcan en sus cargos, el exlíder petrolero seguirá influyendo en las decisiones del gremio, sobre todo para evitar que auditen su gestión.

“Si no quitamos estas estructuras donde está Manuel Limón, Ricardo Aldana, Antonio Osorio, Fernando Pacheco, Fernando Navarrete, todos incrustados en el sindicato desde hace más de 20 años, no vamos a avanzar, necesitamos quitar toda la escoria dentro del sindicato”, dijo en entrevista Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero. (Fuente: sinembargo.mx)