Detectan clonación de licencias de conducir en Cancún

CANCÚN, MX.- El Ayuntamiento de Benito Juárez tiene un proyecto conjunto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la modernización del bulevar Colosio, en la entrada sur de esta ciudad, en donde también se introducirían ductos de gas natural.

Lo anterior lo reveló la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, quien señaló que la próxima semana viajará a Ciudad de México para gestionarlo, esperando tener buenas noticias pronto.

Lo importante, enfatizó, no es solo reparar la cinta asfáltica, sino renovar toda la vía, con nuevo camellón, ciclopistas y las instalaciones de gas natural.

Entrevistada durante el megasimulacro de Protección Civil, realizado hoy en el Palacio Municipal, la edil indicó que en breve darán inicio a las obras bipartitas ya autorizadas, dentro del Plan de Mejoramiento Urbano.

Esto incluirá la mejora del Ombligo Verde, por 31 millones de pesos; el mercado, centro de desarrollo comunitario y parque en la Región 101, por 47 millones de pesos; el Parque de los Gemelos en la Región 227, por 25 millones de pesos; el gimnasio de boxeo en la Región 259 por 42 millones de pesos; y el Teatro de la Ciudad, por 64 millones de pesos.

Lezama Espinosa indicó que en el último caso, el edificio estuvo en el abandono tanto tiempo que prácticamente será demolido para construir uno nuevo.

CLONACIÓN DE LICENCIAS

La edil aprovechó la ocasión para denunciar la aparición de licencias de conducir falsas, con logos de administraciones anteriores, sin datos ni medidas de protección.

Lezama Espinosa exhortó a la ciudadanía a no caer en engaño con estas licencias “clonadas” que no serán dadas como válidas por las autoridades. La alcaldesa estimó que podría haber gente aprovechándose de que la Dirección de Tránsito cerrada por remodelaciones, pero recordó que la licencia puede tramitarse en muchas oficinas municipales y de forma rápida, por lo que no hace falta usar “gestores”.

Sobre playa Delfines, indicó que ya investigan el origen de las estructuras rocosas, lajas, surgidas con la erosión del lugar. La playa está abierta, pero delimitaron las zonas peligrosas, pues no todas estas piedras son visibles.

“Hay mucha erosión, con un talud de un metro. Queda ver cuánta arena nos regresa la naturaleza”, comentó.

En cuanto al sargazo, indicó que la semana pasada sostuvieron una reunión con la Marina y el Gobierno del Estado, para revisar las sargaceras, barreras y la forma en que seguirán trabajando.

Hasta la fecha, indicó, han recolectado 5 mil toneladas de esta alga, cantidad comparable a todo lo que retiraron el año pasado, indicativo que este año es más activo en cuanto al recale de sargazo. (Agencia SIM)