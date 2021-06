AMLO asegura que es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dicho que por la falta de presupuesto habrá menos casillas para realizar la consulta ciudadana del 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad, publicó forbes.com.mx.

“Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes, pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía; era un gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.

En su conferencia “mañanera”, el mandatario comentó que el INE tiene 20 mil millones de pesos de presupuesto, de los cuales 10 mil millones de pesos son para las prerrogativas de los partidos nacionales.

“Es el organismo electoral más costoso en el mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, entonces no alcanza para que se tengan casillas y recoger la opinión de la gente”, acusó.

El titular del Ejecutivo comentó que el INE tiene tiempos oficiales en los medios de comunicación para difundir información sobre la consulta ciudadana, pero aseguró que no les gusta a los consejeros que se hable de la consulta.

Ante ello, el propio López Obrador promocionará la consulta, aseveró.

Adelantó que él no participará en la consulta para “enjuiciar a los expresidentes”, pues aclaró que su postura es “ir hacia adelante”.

“Yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los expresidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, alcahuete. Ahí está que todos den a conocer su punto de vista”, expresó.

Sin embargo, el mandatario federal argumentó por qué sí “enjuiciar” a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“¿Por qué juzgar a Carlos Salinas? Porque entregó los bienes de México a sus allegados; a Ernesto Zedillo, porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas en deuda pública; Vicente Fox, (…) porque se convirtió en un traidor a la democracia, él ha confesado que cargo los dados –en la elección de 2006– para imponer a Felipe Calderón”, mencionó.

“A Felipe Calderón, porque declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres y convirtió al país en un cementerio; a Enrique Peña Nieto, por los actos evidentes de corrupción”, agregó.

Además, adelantó que para continuar con la austeridad, impulsará una reforma administrativa para que el gobierno sea más eficiente sin gastar tanto.

“Hay cinco imprentas en el gobierno, ¿qué no puede haber una? Pues la va haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos para el desarrollo”, adelantó. (Fuente: El Financiero)