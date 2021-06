José Woldenberg descalifica la consulta popular para enjuiciar a expresidentes…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- José Woldenberg, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, dijo que no participará en la Consulta Popular que se realizará el primero de agosto porque considera que es una consulta que “no tiene ni pies ni cabeza” y degrada “nuestro espacio público, la democracia y las instituciones, no es útil para nadie, salvo para aquellos que quieren desatar una campaña de linchamiento”, publicó El Heraldo de México.

“¿Se trata de un trabajo de historia para saber realmente qué pasó? Vamos a juzgar decisiones políticas cuando todos sabemos que en política puede haber decisiones que a algunos les gustan y a otros no, pero no hay una decisión correcta. Nos vamos a remontar al siglo XIX, al siglo XX, vamos a ver los últimos dos años, vamos a ver lo que el presidente llama la etapa neoliberal”, señaló en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Agregó que no es clara, ya que no se sabe sobre qué actores políticos en específico se pretende esclarecer, “actores políticos, son todos y nadie, no se fija con precisión de qué estamos hablando, pero eso sí se está tratando de presentar esta consulta como si la pregunta fuera si estamos de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes por delitos no especificados”.

Woldenberg explicó que cuando se quiso hacer eso, la Corte “se echó para atrás y si alguien ha cometido un delito la autoridad tiene que proceder, y si no lo hace teniendo evidencias se convierte en cómplice y si de lo que se trata es de echar a andar una especie de linchamiento público eso está fuera de toda norma”, por esas razones se abstendrá de acudir a las urnas.

Destacó que en su artículo “Los perros de Pavlóv y la consulta”, él recordaba que se requiere el 40 por ciento de los inscritos en las listas para votar, para que esa consulta sea vinculante, de tal manera que “lo más sano para el país hubiera sido no llegar a este punto, porque es absolutamente innecesaria como lo han dicho todos los juristas destacados”.

Por otro lado dijo que la participación ciudadana es importante para robustecer la democracia, pero no para consultas que son aparatos publicitarios, ya que más que fortalecer la democracia, la desgasta.

También criticó la redacción de la única pregunta que realizó la Corte y que aparecerá en las boletas: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

“Esa es la redacción, y creo son galimatías y que la propia Corte se hizo bolas porque rechazó la redacción original que era clara, pero violatoria de derechos, pero ahora es indescifrable, no sabemos bien a bien lo que se va a investigar ni a esclarecer”, agregó.

Finalmente, refirió que aunque seguramente mucha gente va a acudir, espera que la mayor parte de la gente tome conciencia de que “estamos ante una operación publicitaria, degradada, si se quiere impartir justicia hay que hacerlo a través de los conductos que fija la Constitución y la ley”. (Fuente: El Heraldo de México)