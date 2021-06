Espera SNTE ajustes al calendario escolar para Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- Aún no quedan definidos los posibles ajustes que se aplicarán al calendario escolar para el ciclo 2021-2022 en Quintana Roo, mismo que fue presentado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fermín Pérez, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 25, explicó que la próxima semana sostendrá una reunión a nivel nacional para atender dicho tema y otros relacionados con la enseñanza.

“Yo todavía no tengo con exactitud cómo quedará (el calendario escolar), porque no he platicado este tema con la secretaria de Educación (Ana Isabel Vásquez Jiménez), para ver si también ella tiene alguna otra información”, señaló en entrevista.

En ese sentido, aclaró que después de dicho encuentro con sus homólogos en la capital del país, podrían quedar definidas las adecuaciones al calendario escolar para Quintana Roo. (Agencia SIM)