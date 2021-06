Reporta Sefiplan baja recaudación del nuevo impuesto a turistas

CANCÚN, MX.- El nuevo impuesto estatal para visitantes, llamado “Visitax”, ha tenido un arranque lento, con una recaudación mensual de 15 millones de pesos, en lugar de los 70 esperados.

Así lo reveló Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien señaló que este déficit recaudatorio ha sido el que más ha afectado las metas financieras.

Actualmente, la recaudación propia está al 9% menos de lo esperado, indicó.

La funcionaria estatal opinó que deberán revisar los esquemas para exigirle a los turistas que cubran este impuesto. Actualmente, hay personal en el aeropuerto que lo solicita, pero no se puede impedir la entrada o salida de quien no lo pague.

Por otro lado, la secretaria afirmó que ya se ha cubierto el 60% de los créditos de corto plazo obtenidos en 2020, por más de 2 mil 200 millones de pesos. El saldo será cubierto en la medida que continúe la recuperación económica.

Yohanet Torres indicó que los recursos perdidos a causa del COVID-19 ya no se recuperarán, pero lo importante es ya no perjudicar más la economía, labor que le toca a todos, no solo gobierno. (Agencia SIM)