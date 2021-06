Instalarán 166 mesas para la consulta ciudadana en el Distrito 03 de Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La junta distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo avanza en los preparativos para la consulta popular para juzgar a ex presidentes de México y para ello estarán instalando un total de 166 mesas el domingo 1 agosto, informó, Saraí del Carmen Rangel Correa, vocal de organización electoral en este distrito.

“Es una dinámica similar a lo que fue el proceso electoral por la ubicación de lugares para colocar lo que son las mesas receptoras de la consulta popular, en este caso ya no se van a llamar casillas y ahora van a ser mesas receptoras y se instalarán en 70 unidades territoriales, lo cual es distribuir a toda la población en una manera más equitativa”, explicó.

Abundó se tomará en cuenta el padrón electoral vigente hasta el próximo 7 de julio y en cada una de las mesas receptora serán atendido por tres representantes del INE.

“El día que vayan ustedes a emitir su opinión van a encontrar una casilla, una mesa, funcionarios y en este caso serán únicamente tres personas que van a ser vecinas y vecinas que van a participar como funcionarios en mesas receptoras y esta es una consulta popular”, abundó.

Finalmente, dijo que la dinámica de participación ciudadana será la mismas que se establecieron el pasado 6 de junio para atender las medidas sanitarias y la que los ciudadanos llevarán su credencia de elector y si aparecen en la lista nominal recibirán la papeleta en la que únicamente aparecerá una pregunta si están de acuerdo o no a que se juzgue a los ex presidentes y podrán responder solo si o no y esta será depositado en la urna y los resultados de la participación se dará a conocer posiblemente el mismo día. (Noticaribe)