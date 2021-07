OPOSITORES TUNDEN A AMLO: Gobierno de la 4T da más informes que resultados…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este jueves, 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindió un nuevo informe de resultados, el décimo desde que asumió la Presidencia de México, en 2018; en esta ocasión, su mensaje coincidió con el tercer aniversario de su victoria en las urnas, publicó radioformula.com.mx.

Desde que inició su mandato, López Obrador ha dado un recuento trimestral, el cual es adicional al informe presidencial que está obligado a dar cada 1 de septiembre.

Ante la cantidad inédita de mensajes oficiales emitidos por el mandatario mexicano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartió un mensaje en sus redes sociales criticando esta situación.

“Hoy México tiene un gobierno que da más informes que resultados”, publicó en su cuenta de Twitter.

El Partido Acción Nacional (PAN) hizo lo propio en la misma red social que su aliado; en su publicación, resaltó que los tres años de gobierno de López Obrador equivalen a tres años de mentiras y promesa incumplidas.

“Con Morena: 3 años de promesas incumplidas, 3 años de mentiras, 3 años de corrupción, 3 años de destrucción (…) 3 años de retroceso”, tuiteó el partido.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también se fue en contra del informe, el cual, no corresponde a la realidad que atraviesa el país, dijo.

“No mientas señor Presidente, el 72.4% de ciudadadan@s no avala tu gobierno, estás reprobado, la inseguridad y la crisis te han rebasado”, comentó.

No mientas señor Presidente, el 72.4% de ciudadadan@s no avala tu gobierno, estás reprobado, la inseguridad y la crisis te han rebasado. Tu informe @lopezobrador_ no pertenece a este país que te estás acabando. ¡Vives en tu propia realidad! #GobiernoGenocida 3 años de retroceso

— Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) July 1, 2021