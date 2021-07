TABASCO | Tercera ola de COVID-19 y sus variantes afecta a los más jóvenes…

TABASCO, MX.- El estado de Tabasco que vive una tercera ola de contagios y el tercer lugar en casos activos en el país, se prepara para un repunte de hospitalizaciones, donde el 60 por ciento de pacientes son jóvenes y menores de 50 años, varios contagiados con mutaciones de alto contagio como la brasileña, británica e hindú, linajes del coronavirus SARS-CoV-2, publicó Milenio.

“Tenemos el caso de un paciente menor de 20 años y cosas que no veíamos con tanta frecuencia entre 20 y 30 años tenemos 14 casos y entre 30 y 40 incrementa un poco más. El grupo que está más afectado se ubica entre 40 y 50 años”, reveló el doctor Víctor Narváez Osorio, director del Hospital “Dr. Juan Graham Casasús” en Villahermosa.

Detectan variante brasileña, británica e hindú en jóvenes

El especialista dermatólogo confirmó que Tabasco, por ser un estado petrolero, turístico y de mucha movilidad, las autoridades de Salud local identificaron tres variantes de alto contagio que impacta entre la población más joven que detonaron la tercera ola de covid-19.

“Ya hay casos, son pocos los que están en este momento identificados porque requiere de un proceso de varios días, pero ya hay reportes de algunos casos identificados (…) ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? -que la variante brasileña y la variante británica son de más alto contagio, y la hindú mucho más contagiosa donde su afectación es en pacientes más jóvenes”, explicó.

¿Esas tres se han detectado en Tabasco? “Hay algunos casos detectados, así es”, afirmó el médico.

Narváez Osorio agregó que en las últimas semanas han detectado al menos cinco casos de enfermos infectados con el esquema completo de vacunación. Hay pacientes que han llegado al hospital después de las vacunas porque no se han cuidado, porque creen que la vacuna: “ya me la pongo y mañana puedo salir”, y no es así.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Víctor Narváez Osorio, el director del principal hospital reconvertido a la atención temprana del Covid-19, explicó que el 60 por ciento de los enfermos durante mayo, fueron tabasqueños menores de 50 años, y el 40 por ciento de 50 y más.

Manifestó, que se trata de un comportamiento diferente al inicio de la Jornada Nacional de Vacunación en marzo, con el grupo más vulnerable de mayores a 60 años con el 50% de pacientes infectados.

“Si sumamos mayores de 50 años, se iba más o menos al 70%, es decir, era 70 y 30, y ahorita es 40 y 60, ¡son más jóvenes!”, destacó.

Tabasco inmerso en tercera ola por población joven

De acuerdo con el reporte diario del Sistema de Información de la Red (IRAG), de la Secretaría de Salud a nivel federal, el estado de Tabasco tiene cerca del 32 por cieno de camas con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pacientes críticos, mientras que con ventilador el 21 por ciento y finalmente con camas en hospitalización general el 25 por ciento.

“Ya estamos en la tercera ola porque estamos arriba de 300 casos en este mes (junio). En mayo tuvimos 177 casos, ahorita vamos a cerrar con 320, ¡casi el doble!”, afirmó Narváez Osorio.

El médico tabasqueño aclaró que este rebrote no es una ola intensa como la ocurrida en julio de 2020, pero similar a enero pasado con 365 contagios. El director del Juan Graham enfatizó que a pesar del rebrote, las autoridades de Salud en Tabasco vislumbran que todo puede mejorar: “lo comento porque venimos teniendo entre 12 y 14 ingresos por día, el sábado 8, el domingo 7, ayer tuvimos 2”, expuso.

Narváez Osorio reportó que al corte del martes 29 de junio, ese hospital atendía a 85 pacientes internados.

Tabasqueños corren por pruebas rápidas

Con el fin de romper la cadena de contagios, en la ciudad deportiva de Villahermosa, sus habitantes se enfilan desde muy temprano en los módulos de Salud ante la sospecha de contagios y la urgencia por una prueba rápida de antígeno, que permite en 30 minutos confirmar o rechazar una infección por coronavirus SARS-CoV-2, también se realizan test tipo PCR, cuyas muestras se aplican en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Mientras tanto, en hospitales sedes para la atención de covid-19, familiares esperan noticias de sus pacientes hospitalizados que, a pesar del esquema completo de vacunación, se encuentran bajo observación médica.

Juan Cadena pasó la noche a las afueras del hospital Juan Graham Casasús, en espera de la lista de medicamentos para su padre que, entre marzo y abril, recibió ambas dosis de la fórmula Sinovac para mayores de 60 y más, pero eso no fue garantía para infectarse en mayo.

“Tenía las dos dosis, fue muy raro para nosotros. Él no tiene complicaciones, fue como una gripe, y al final, las vacunas ayudan a que no impacten tanto”, contó.

Lilia Guadalupe espera su turno para la prueba de antígeno y cuenta que tiene síntomas: (calentura, cuerpo cortado, dolor de cabeza, de huesos y gripa). Añadió que de 10 integrantes en su familia, siete enfermaron, entre ellos, sus abuelos que fueron inmunizados con la formula de Sinovac.

Sospecha que tres de sus hermanos adolescentes contagiaron a su familia. También sus padres resultaron infectados. “Primero se contagiaron mis hermanos, luego mis abuelos, después mis padres, y ahora estoy preocupada, me siento muy mal”, contó la joven de 17 años que, 45 minutos después de la prueba resultó positivo.

Con profunda tristeza y culpa, la adolescente envió un mensaje a la juventud tabasqueña: “Por favor no seamos irresponsables, respetemos el aislamiento y no por una fiesta terminemos contagiando y matando a nuestra familia”, exhortó la joven.

En la misma fila, a poco menos de 20 metros, Nayhelli Hernández, también acudió por una prueba exprés, tiene síntomas del virus, su esposo se infectó, pese haber recibido una sola vacuna del antígeno AstraZeneca, ella sospecha que también contagió a sus hijos, ambos son agentes de seguridad en una plaza comercial.

Personal médico agotado renuncia y algunos se reinfectan

A más de 14 meses de la pandemia, Narváez Osorio admitió que su personal se encuentra diezmado, muchos reinfectados, y en el peor de los casos hasta renunciaron por agotamiento y miedo.

“La gente está agotada porque apenas estábamos empezando a sacar lo de vacaciones y otra vez el rebrote. Desde luego que si hemos tenido personal médico con reinfecciones.

Pese al panorama negativo, el médico manifestó que actualmente las autoridades y personal del hospital hacen esfuerzos extraordinarios para mantenerse atendiendo a más 217 pacientes graves.

¿Hay personal médico que haya renunciado? “Hay quienes hemos contratado y han renunciado por cansancio”, respondió El director del Hospital Juan Graham Casasús.

Narváez Osorio prometió que la capacidad hospitalaria está garantizada con 85 camas que pueden incrementarse a 235 más. “En este momento no hay ningún problema en ese sentido. La capacidad instalada existe”, sostuvo.

Agregó que el hospital a su cargo atendió el pico más alto el pasado sábado con 101 pacientes internados y subrayó que esas expectativas a la baja, “en las próximas semanas serán decisivas”, por las fiestas con motivo del Día del Padre, que podrían fortalecer la tercera ola. “No sabemos qué va a pasar, creemos que la parte más importante vendrá del jueves hacia delante con un nuevo incremento de casos; van a empezar a tener síntomas a los siete días y su parte más fuerte de los síntomas será el día 10 de julio”, advirtió el especialista.

Pese a ola de contagios continúa semáforo naranja

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que la entidad permanecerá en semáforo epidemiológico naranja al menos durante la siguiente semana.

Enfatizó que la medida ayudó la reducción en el número de pacientes hospitalizados por el virus, pues actualmente la cifra es de 219, y en días pasados eran más de 240.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Tabasco cierra junio en tercer lugar con 2 mil 563 casos activos; en primer lugar está Ciudad de México con 10 mil 975; y en segundo Baja California Sur con 2 mil 763; además, también ocupa el octavo lugar nacional, de entre 10 estados, con más casos de covid-19 confirmados. (Fuente: Milenio)