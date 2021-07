Combatirá Luis Gamero inhabilitación y afirma que seguirá activo en la política de Chetumal

CHETUMAL, MX.- Luis Gamero Barranco, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, señaló que tiene abogados que combatirán su inhabilitación por violencia política de género, añadiendo que sin importar el resultado de este litigio, él continuará activo rumbo a los siguientes proceso electorales.

En entrevista, el ex secretario particular de la presidencia municipal comentó que actualmente está enfocado en actividades partidistas, visitando comités vecinales y sumergidos en la consulta ciudadana del 1 de agosto.

También alegó que, aunque le fue retirada su candidatura, su nombre estaba en la boleta electoral, además de efectuar la labor de campaña, por lo que estará pendiente de lo que acontezca en Othón P. Blanco y atenderá los compromisos contraídos, “desde una trinchera ciudadana”.

“Vienen más procesos electorales y estamos listos para participar en la trinchera que sea, tenemos abogados en ello, para 2022 y 2024”, comentó.

En cuanto a quien lo reemplazó en la candidatura y ganó la elección, Yensunni Martínez Hernández, quien dijo estar abierta a dialogar con todos, salvo con Luis Gamero, él respondió que continuará presente, en Chetumal, en donde trabajará, porque “Othón P. Blanco no es de una persona”.

“Eso de los 5 años, 4 meses no me quita el sueño. No necestiamos un cargo público para trabajar con la ciudadanía, y ese tiempo pasa rápido”, declaró.

A pregunta de si todavía cree en Morena, aclaró que él cree en los “principios” de Morena.

– ¿Fue un ataque por ser marybelista?

– Yo creo que sí, definitivamente podemos decir que fue una embestida, más que a un marybelismo, a lo que representábamos, de ser un othonense del sur del estado.

– ¿Se extingue el marybelismo en Quintana Roo?

– Yo no diría eso, no podemos descartar nada. (Agencia SIM)