Utiliza Hotel Hard Rock amenazas y hostigamiento para despedir sin justificación a trabajadores

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Bajo presión y amenazas, el Hotel Hard Rock Riviera Maya despidió injustificadamente a un grupo de trabajadores, colaboradores que de manera prepotente fueron retirados de su centro de servicio por varios agentes de seguridad privada; motivo por el que los afectados acudieron esta mañana en busca del apoyo del sindicato de la CROC, donde se les atendió, se les garantizó el respaldo y el seguimiento del caso.

Los trabajadores exigen cesen los actos de intimidación y las irregularidades que contra todos ellos comete la empresa y el sindicato de la CTM, que se encargan de retirar credencial y gafete a cada trabajador que dan de baja, luego de sacarlos arbitrariamente con agentes de seguridad de los centros de consumo; peor aún despiden a trabajadores que ya habían firmado un nuevo contrato.



Para expresar las arbitrariedades de las son víctimas, los trabajadores afectados acudieron a la CROC, donde fueron atendidos por la apoderada legal de la CROC, Leslie Berenice Baeza Soto y el Comisionado Sindical, Uri Carmona Islas.

Los afectados expresaron que la empresa y la CTM, manipulan, presionan y condicionan a las y los trabajadores, amenazándolos con quitarle todos los apoyos, “si no votamos a favor de la CTM cuando se realice el recuento, porque no está segura la CTM de poder ganar”.

El estrés laboral, la tensión que sufren los trabajadores del Hotel Hard Rock Riviera Maya es tal que cualquiera de los colaboradores que exprese lo que piensa es calificado de “sapo” y sufre represalías inmediatas, tal como ocurrió ayer jueves cuando injustificadamente varios fueron despedidos, argumentando “bajo rendimiento”.

Incluso quienes firmaron su baja bajo amenzas, aseguraron los afectados, no recibieron su finiquito y les dijeron que se los entregarian posteriormente.

Los trabajadores señalan también que en ese hotel no les otorgan los implementos y equipo necesario para poder realizar en forma adecuada y segura sus labores; aseguran que se han registrado varios accidentes, “no se le puede pedir nada a la empresa porque te despide, están paranoicos y quien se expresa es señalado de infiltrado”, reiteraron los trabajadores.

Todo lo anterior deja en evidencia las malas prácticas en las que incurre el Hotel Hard Rock Riviera Maya, con razón social Corporación Inmobiliaria KTRC S.A de C.V., con domicilio en la Carretera Federal 307 Dorado Km 256, M 22, L 84, Kantenah Solidaridad, Quintana Roo, y propiedad de Roberto Chapur.

En el sindicato de la CROC se ofreció total respaldo a los trabajadores que en un acto de valentía y buscando justicia acudieron este viernes hasta el edificio sindical de esta organización obrera, en busca de ayuda y donde, tras ser atendidos y escuchados, se les aseguró que, todas y todos los trabajadores que estén dentro del Hotel Hard Rock y los que ya estén fuera tendrán la ayuda jurídica que requieran.

El apoyo del sindicato de la CROC será tanto en el tema sindical como laboral porque a todas luces se observa la falta de sensibilidad social de parte de la empresa hotelera y del sindicato de la CTM.

A través de un video, uno de los trabajadores que fue despedido ayer y, al que se obligó a firmar su renuncia bajo amenazas, hizo

un llamado a todos sus compañeros trabajadores para continuar con el movimiento con el que buscan el respeto de sus derechos laborales y, a la libertad sindical. Además dio a conocer una serie de arbitrariedades que al interior del hotel se cometen contra las y los trabajadores.

“He venido a la CROC en busca de ayuda y me la están brindando”. “Compañeros, yo ya estoy despedido, ya me despidieron, pero ustedes los que aún comtinúan ahí laborando; las condiciones ya están dadas, ya se están dando para que ustedes puedan decidir por qué sindicato quieren votar, el voto es secreto y libre, no tengan miedo por favor. De ustedes depende quién quieren que lleve sus derechos como deben de ser”.