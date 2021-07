Dice López Obrador que C5 de Quintana Roo abonará a la paz social

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que todo lo que abone a la seguridad es bien visto, esto en el contexto de la pregunta sobre su opinión de la reciente inauguración del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) de Quintana Roo el 24 de junio pasado.

“Eso es bueno, todo lo que se esté haciendo en materia de seguridad. Una demanda más sentida, lo que la gente más desea es vivir en paz, en tranquilidad. Hay dos demandas siempre, principales, cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente qué es lo que interesa más, una es el empleo, el trabajo y la otra es la seguridad”, informó López Obrador.

Agregó que en los estratos de clases sociales populares lo que más importa es el empleo, pero en clases medias es la seguridad, esas son las dos demandas que tiene la población de México; así que destacó que la puesta en marcha del C5 en Quintana Roo, es lo que quiere el pueblo.

Contrastó que ahora que el país está en plena recuperación de la economía con la generación de empleos, el bienestar, pues también es necesario que haya paz y seguridad, que es un proyecto de Nación.

“Tiene que ser un esfuerzo conjunto, cuando nos dicen que está aumentando los homicidios, que hay ese debate, sostengo que no es así, no los hemos podido bajarlos, pero no han aumentado. Hemos podido bajar, y no se dice, considerablemente el secuestro, los robos, el robo de vehículos, que todos los delitos del fuero federal han disminuido el 25%”, acotó.

López Obrador agregó que los delitos del fuero común, que le corresponde a los estados, no quiere decir que no hagan nada en la federación, pues la inseguridad es un asunto de todo, así que celebró que se haya inaugurado el C5 con el uso de cámaras que darán resultados para saber quiénes actúan en los ilícitos.

Hay que mencionar que el C5 de Quintana Roo, ubicado en Cancún, es considerado como el más moderno de Latinoamérica y de acuerdo con la información proporcionada por el gobernador Carlos Joaquín González, el complejo tuvo una inversión de más de 377 millones de pesos. El C5 forma parte del programa “Quintana Roo Seguro”. (Agencia SIM)