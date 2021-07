Odalis Santos, atleta e influencer fitness, muere por presunta negligencia al someterse a tratamiento estético

JALISCO, MX.- Odalis Santos, influencer fitness, falleció durante un tratamiento estético que era parte de una campaña de belleza para redes sociales, publicó mediotiempo.com.

La empresa Skin Piel, ubicada en Guadalajara, había invitado a la tapatía a un tratamiento llamado “Mira DY” para eliminar el exceso de sudoración, Odalis lo describió como un proceso rápido y sencillo, sin embargo no fue así.

En su cuenta de Instagram, la deportista tenía que documentar cada etapa del tratamiento, como parte de trato con Skin Piel; momentos antes de su muerte había compartido en sus historias su llegada a la clínica donde se observa a una empleada que le explica el tratamiento.

Más tarde, familiares de la influencer comunicaron su deceso.

¿De qué murió?

De acuerdo con un comunicado de su familia, Odalis Santos falleció al momento de ser anestesiada, ya que entró en paro; sin embargo, demandan que la clínica no contaba con personal ni el equipo necesario para atender la emergencia.

Denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco un posible caso de negligencia. La cuenta de Instagram Misses de México publicó: “La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”.

Por su parte, Skin Piel, subió un comunicado en el que confirma que explica que cada paciente tiene que llenar un formulario donde conteste si es alérgica a algún medicamento o si usa suplementos o sustancias. Afirman que Odalis Santos lo llenó y firmó el formulario donde aseguró que no ingería ninguna sustancia.

“Es importante notar que a Odalis no se le hizo el tratamiento pues al aplicarle la anestesia tuvo un paro respiratorio inmediato. El médico inmediatamente procedió a hacer todo lo médicamente posible. Al mismo tiempo ordenó a su equipo que llamara a una ambulancia. Por ser zona de hospitales, en cuanto llegó la ambulancia, Odalis fue atendida por los paramédicos”, se lee en el comunicado.

Asimismo, mencionan que inmediatamente se comunicaron con su entrenador y nutriólogo, quien les informó que Odalis había consumido clembuterol, creatina y oxandrolona. Sustancias que alteran el metabolismo y afectan el crecimiento del corazón.

¿Quién era Odalis Santos?

Odalis Santos Mena tenía 23 años de edad, era originaria del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Entrenaba, estudiaba y subía contenido a sus redes sociales.

Participó en competencias de fisicoconstructivismo y fue campeona nacional y estatal, en 2019 se coronó Wellness del Miss y Mr. Hércules, fue segundo lugar en Bikini Wellness Juvenil y en Bikini Wellness Novatas 2020.

Se encontraba estudiando el primer semestre de la carrera de Nutrición en la Universidad de Guadalajara, donde también obtuvo el primer lugar de la competencias Mr. Jalisco Juvenil y Veteranos 2021. La cuenta de Twitter de la institución también lamentó su fallecimiento.

Con más de 100 mil seguidores en Instagram, en los últimos meses comenzaba a posicionarse como influencer fitness. En su cuenta compartía sus rutinas de ejercicio, tratamientos, competencias y su día a día. Sus amigos y seguidores piden justicia ante el posible caso de negligencia. (Fuente: mediotiempo.com)