Descarta SESA aumento de casos covid-19 en población infantil de QR

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, descarta que haya un incremento de casos de covid-19 en niños de Quintana Roo, en comparación con otras entidades federativas.

Abundó que el grupo fuerte afectado se concentra entre los 30 y 45 años de edad, aunque no significa que no haya contagios en menores de edad, sino que esto no registra mayor incidencia en la entidad.

Sin precisar el número de casos detectados en niños, la funcionaria insistió “pero no es nuestro grupo fuerte afectado”, aunque reconoce que la pandemia se está concentrando en un grupo poblacional más joven.

“Por su puesto que los niños han sido un grupo que pudieran estarse afectando, pero no es nuestro grupo fuerte afectado, nuestro grupo poblacional donde estamos teniendo el mayor número de casos es a partir de los 30 años, no quiere decir que por debajo de 30 no tengamos casos, tenemos casos, pero el grupo más afectado ahora es de los 30 a 45”, afirmó.

La funcionaria estatal insistió en que la población en general debe atender estrictamente los hábitos de prevención para ir disminuyendo el número de contagios que no han permitido a Quintana Roo avanzar hacia el color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, confía que conforme avance el proceso el Plan Nacional de Vacunación la incidencia de casos positivos vaya a la baja. (Noticaribe)