MANTIENEN A QR EN NARANJA PESE A AUMENTO DE ENFERMOS: Dice Gobernador que fueron 3 y no 30 los estudiantes poblanos contagiados con COVID-19 

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras confirmarse que fueron solo 3 estudiantes poblanos que dieron positivo a COVID-19 tras vacacionar con motivo del fin del curso escolar en Cancún de un grupo de 500 jóvenes, el gobernador Carlos Joaquín aseguró que Quintana Roo sigue siendo un destino seguro para vacacionar y calificó como un señalamiento de bajo nivel y baja calidad el asegurar que se contagiaron en Cancún sin tener bases científicas.

Tras hacer la actualización de semáforo epidemiológico en Quintana Roo se mantendrá de la semana del 12 al 18 de julio en color naranja, reconoció que los turistas relajan las medidas de prevención en algunos momentos y ha sido complicado atender los hábitos.

Añadió que es muy difícil ubicar y decidir que estos jóvenes poblanos se contagiaron en Cancún, sin haber realizado las investigaciones correspondientes, como lo señaló el gobierno poblano, ya que bien pudieron haber llegado con el virus aun teniendo una prueba negativa o que en la convivencia de ellos mismos hayan podido contagiarse.

“Me parece muy arriesgado un comentario como ese, sobre todo haciendo una revisión de que en el hotel donde estuvieron no hay más contagios, ante esta situación podríamos argumentar que vinieron con algún tipo de ese virus, no vamos hacer eso, evidentemente es muy complicado y si el tema era tratar de dañar al destino, hacer un comentario como ese, pues me parece de bajo nivel y baja calidad”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, dijo que trabajan fuertemente para mantener el control con los visitantes en atender los hábitos para evitar riesgo de contagios y dijo, que desde el momento que tuvieron conocimiento de los casos de estos estudiantes se tuvo contacto con las autoridades de salud de Puebla para iniciar con los protocolos correspondientes y determinar con exactitud el número de jóvenes contagiados.

“Tenemos comentado únicamente 3 casos, se activaron los casos de vigilancia epidemiológica de monitoreo al interior de los establecimientos en donde estuvieron hospedados las personas como los puntos donde estuvieron compartiendo espacio”, afirmó. (Noticaribe)