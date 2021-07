“NO A LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS VIVIENDAS Y BARRIOS”: Personas que defienden sus terrenos ante el Tren Maya mandaron mensaje a AMLO para que lo viera en sobrevuelo

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A pesar de que la reciente gira del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de tipo privada y realizó sobrevuelo por los cinco estados en los que pasará la ruta del Tren Maya, personas que habitan en Campeche mandaron mensajes pidiendo que no sean intimidadas y sobre todo, que respeten sus tierras y que sus viviendas no sean reubicadas.

El Colectivo Tres Barrios de Campeche, conformado por las y los vecinos a los que denuncian que los quieren desalojar forzosamente de sus viviendas por estar cercanas a la ruta del Tren Maya, mandaron un mensaje al presidente durante su visita este fin de semana, el cual fue preparado de modo que desde una vista aérea podía leerse.

“Usted ha dicho en repetidas ocasiones que lo material no es lo más importante. La gente de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real no defiende casas sino memorias, tejidos comunitarios, vivencias, cercanías al mar y a nuestra subsistencia, la convivencia vecinal, las plantas que cuidamos y tantas otras cosas que no se ven. Los que solo piensan en lo material son los que nos dicen que nos vayamos a donde sea”, informaron a medios de comunicación.

En el mensaje que fue escrito en gigantescas lonas pedían un diálogo directo con AMLO y solicitaron la reubicación de las vías férreas fuera de la ciudad y los barrios.

“No somos invasores”, advirtieron en el mensaje.

Asimismo, las personas que se organizaron para escribir las lonas piden no ser estigmatizadas por oponerse al Tren Maya y tampoco quieren que les criminalicen como hasta ahora lo han hecho.

“Hay quienes nos calumnian diciendo que somos mantenidos por dinero extranjero y partidos políticos. Los que tienen intereses inmobiliarios con nuestras viviendas y que ya están incluso promocionando ‘terrenos de inversión en la ruta del Tren Maya’. Hay quienes no ven barrios y vidas sino dinero y lucro”, expusieron.

Indicaron que la mayoría de la gente no se quiere ir y a pesar de que hay personas que han aceptado ser reubicados, afirman que lo hicieron por temor.

Asimismo, pidieron a AMLO que se pronuncie ante esta situación y que no ignore los hechos. (Noticaribe)