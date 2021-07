Cubanos en Cancún se manifiestan en su consulado, por segundo día

CANCÚN, MX.- Por segundo día consecutivo un grupo de cubanos se reunió afuera de su consulado en esta ciudad para enviar un mensaje de apoyo a sus connacionales, por las protestas contra el gobierno en aquel país.

“Luchamos por los derechos humanos en Cuba, aquí nos estamos solidarizando con el pueblo cubano”, expresó Gabriel Soto.

Añadió que en la isla “están pasando hambre, miseria y se están muriendo”.

“Los que están allá por el mismo sistema no tienen un teléfono no tienen redes sociales, no tienen un micrófono para que se sepa afuera toda la verdad”, agregó el entrevistado.

De acuerdo con los medios internacionales, se trata de la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles a protestar contra su gobierno. (Agencia SIM)