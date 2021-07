Morena pide a gobernadores, alcaldes y autoridades electas promover consulta contra ex presidentes

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Morena pidió a sus gobernadores, alcaldes y autoridades electas que apoyen con todo a su alcance para llevar votos a la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes del próximo 1 de agosto, ya que de no llegar a los 37 millones de participantes, esta no será vinculatoria, publicó Milenio.

La dirigencia nacional de Morena pidió a los gobernadores de los estados de Veracruz, Cuitláhuac García; Puebla, Miguel Barbosa; Tabasco, Adán Augusto López; y Chiapas, Rutilio Escandón; así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que apoyen la consulta tras el llamado de la oposición a no acudir a las urnas “a convalidar la farsa”.

Aunque las autoridades morenistas no promueven de manera oficial la participación en la consulta, la dirigencia de Morena sí lo hace y a partir de ahí organizan las estructuras para impulsar a la militancia y a su vez a ciudadanos.

Sin embargo, legisladores, alcaldes y gobernadores electos sí recurren a sus redes sociales para llamar a acudir a las urnas el 1 de agosto.

CDMX sin buenas expectativas

En la Ciudad de México, tras los resultados electorales de junio pasado, las expectativas no son buenas con respecto a la participación de morenistas y ciudadanos, por lo que la asistencia se estima en no más de 50 mil personas.

La petición a los gobernadores se extendió a alcaldes y autoridades electas, como es el caso de Ecatepec donde Morena obtuvo casi 275 mil votos en la jornada electoral pasada. Lo mismo que en Nezahualcóyotl, donde recibió el respaldo de 154 mil ciudadanos.

La votación obtenida en Ecatepec representa más de los sufragios recibidos en los estados de Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Nayarit y Colima, entidades que ganó Morena.

No obstante, los casi 400 mil votos que se podrían obtener en estos dos municipios mexiquenses no son suficientes frente a los 37 millones requeridos para dar validez jurídica a la consulta del 1 de agosto.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió tras las elecciones tanto con gobernadores como alcaldes y legisladores electos a quienes les pidió apoyo para la consulta sobre el juicio a los ex presidentes, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no participará.

Además, sin una partida específica para destinar a la promoción de la consulta, Morena echó mano de sus redes sociales para promover la participación de la ciudadana, además de que lleva a cabo asambleas virtuales en todo el país para que la base morenista apoye en la promoción del ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral.

La consulta fue impulsada en primera instancia por organizaciones civiles, cuyos integrantes, en su mayoría son ahora legisladores electos de Morena como el normalista Omar García, así como Gabriela Jiménez y Ariadna Bahena.

El 1 de agosto se instalarán 57 mil mesas de votación que el Instituto Nacional Electoral (INE), habilitará para que los ciudadanos con su identificación oficial puedan participar. (Fuente: Milenio)