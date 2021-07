“ESTA NO ES UNA CARRERA DE CIEN METROS, ES UN MARATÓN”: Tomará 25 años atender de fondo la inseguridad, dice el empresario Francisco Córdoba

CANCÚN, MX.- Para el empresario Francisco Córdoba Lira, tomará 25 años atender de fondo la inseguridad en el estado, pues es un problema complejo y de largo plazo, aseveró, criticando a todo político que plantee dar una solución dentro de su mandato.

Entrevistado luego de la toma de protesta del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Municipio Benito Juárez, Córdoba Lira comentó que ahora que se concluyó con el C5, el siguiente paso será un nuevo Centro de Readaptación Social, y un Laboratorio del Crimen, algo que es un pendiente “desde hace tres sexenios”.

Indicó que, sin que sea su intención alabar al actual gobierno, al menos entienden que la actual crisis de inseguridad no se resolverá. En este sentido, el gobernador Carlos Joaquín González dejará pendientes en la materia, pero no porque no lo atienda, sino porque es un plan de largo plazo.

“Esta no es una carrera de 100 metros, es un maratón que tomará 25 años. Me moriré sin ver que se resuelva integralmente este problema”, afirmó.

Aquí criticó como demagogos a los políticos que pretendan ofrecer una solución para el crimen en un trienio, como ocurrió en las campañas pasadas.

-¿Cree usted que Cancún aguanta otros 25 años de inseguridad, el sector turístico principalmente?- se le cuestionó.

– No es de aguantar, mijo, creo que eso es una visión equivocada tuya– contestó con molestia. -Nadie se debe de acostumbrar a la violencia, nadie, ni tú ni tus hijos ni el sector turístico. Lo que corresponde es remediarlo entre todos. (Agencia SIM)